トヨタの新たな「高級ミニバン“豪華仕様”」に注目！ キラリと輝く「ド迫力顔」の“専用デザイン”＆めちゃ光るイルミも魅力！ 進化した「ヴェルファイア」のモデリスタパーツとは？
メッキ加飾や専用デザインで高級感を演出
トヨタは2026年6月3日、「ヴェルファイア」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、新たなボディカラーの追加や内装加飾の変更を実施し、商品力のさらなる向上が図られています。
そんなアップデートされたヴェルファイアには、MODELLISTA（モデリスタ）ブランドのカスタマイズパーツが引き続き設定されています。
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ヴェルファイアは2008年、2代目アルファードと同時に初代モデルが登場。現行モデルは2023年6月に発売された3代目です。
「快適な移動の幸せ」をコンセプトに開発された現行型は、プラットフォームを刷新し、快適性や乗り心地を大幅に向上させました。
パワートレインにはガソリンターボ、ハイブリッド、プラグインハイブリッド（PHEV）の3種類をラインアップし、多様なニーズに応えています。
今回の一部改良では、全グレードに新ボディカラー「ニュートラルブラック」を追加。また、「Executive Lounge（エグゼクティブ ラウンジ）」グレードでは内装加飾をブロンズスパッタリングに統一しました。
一部改良モデルの価格（消費税込み、以下同）は674万9600円から1089万9900円です。
こうした進化を遂げたヴェルファイアには、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）が展開するモデリスタブランドのカスタマイズパーツが用意されています。
エクステリアでは、「BEAST RAZOR STYLE（ビーストレーザースタイル）」としてモデリスタエアロパーツセットを設定。
標準仕様をさらに上回る迫力と存在感を演出し、街中でもひときわ目を引くスタイルを実現します。
モデリスタエアロパーツセット（塗装済み）の価格は、Z Premier用が42万9000円、Executive Lounge用が40万7000円です。
さらに「クールシャインキット」として、エクステリアの質感を高めるメッキ調ガーニッシュも用意。
価格は16万9400円から20万5700円で、フロント・サイド・リアの各パーツを組み合わせることで、統一感のある上質なスタイリングが楽しめます。
また、Z Premier専用の漆黒メッキフロントグリル（塗装済み：14万8500円）を装着すれば、フロントフェイスの印象は大きく変化し、ひと目で標準車との違いがわかる存在感を放ちます。
ルーフスポイラーについては、よりシンプルなデザインを求めるユーザーの声に応え、LED非搭載モデル（塗装済み：11万5500円〜12万6500円）を新たに設定しました。
インテリアでは、イルミネーション関連アイテムが充実しています。フロントシート足元を照らして上質でムーディな空間を演出する「マルチカラーインテリアイルミネーション」（7万1500円）は、全7色から好みのカラーを選択可能です。
そのほか、スライドドアの開閉に連動して点灯する「LEDスマートフットライト」（2万4200円）や、スマートキーを携帯して車両に近づくとドア下の地面を照らす「サイドウェルカムイルミ」（4万4000円）など、乗員を出迎える演出も用意されています。
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今回紹介したモデリスタパーツに加え、スポーティな雰囲気を演出するGRパーツも設定されています。
さまざまなカスタマイズパーツを組み合わせることで、自分だけのオリジナルコーディネートを楽しめるのもヴェルファイアの魅力といえるでしょう。