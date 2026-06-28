メッキ加飾や専用デザインで高級感を演出

トヨタは2026年6月3日、「ヴェルファイア」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、新たなボディカラーの追加や内装加飾の変更を実施し、商品力のさらなる向上が図られています。

そんなアップデートされたヴェルファイアには、MODELLISTA（モデリスタ）ブランドのカスタマイズパーツが引き続き設定されています。

【画像】超カッコいい！ トヨタの新たな「高級ミニバン“豪華仕様”」です！ 画像を見る！ （25枚）

ヴェルファイアは2008年、2代目アルファードと同時に初代モデルが登場。現行モデルは2023年6月に発売された3代目です。

「快適な移動の幸せ」をコンセプトに開発された現行型は、プラットフォームを刷新し、快適性や乗り心地を大幅に向上させました。

パワートレインにはガソリンターボ、ハイブリッド、プラグインハイブリッド（PHEV）の3種類をラインアップし、多様なニーズに応えています。

今回の一部改良では、全グレードに新ボディカラー「ニュートラルブラック」を追加。また、「Executive Lounge（エグゼクティブ ラウンジ）」グレードでは内装加飾をブロンズスパッタリングに統一しました。

一部改良モデルの価格（消費税込み、以下同）は674万9600円から1089万9900円です。

こうした進化を遂げたヴェルファイアには、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）が展開するモデリスタブランドのカスタマイズパーツが用意されています。

エクステリアでは、「BEAST RAZOR STYLE（ビーストレーザースタイル）」としてモデリスタエアロパーツセットを設定。

標準仕様をさらに上回る迫力と存在感を演出し、街中でもひときわ目を引くスタイルを実現します。

モデリスタエアロパーツセット（塗装済み）の価格は、Z Premier用が42万9000円、Executive Lounge用が40万7000円です。

さらに「クールシャインキット」として、エクステリアの質感を高めるメッキ調ガーニッシュも用意。

価格は16万9400円から20万5700円で、フロント・サイド・リアの各パーツを組み合わせることで、統一感のある上質なスタイリングが楽しめます。

また、Z Premier専用の漆黒メッキフロントグリル（塗装済み：14万8500円）を装着すれば、フロントフェイスの印象は大きく変化し、ひと目で標準車との違いがわかる存在感を放ちます。

ルーフスポイラーについては、よりシンプルなデザインを求めるユーザーの声に応え、LED非搭載モデル（塗装済み：11万5500円〜12万6500円）を新たに設定しました。

インテリアでは、イルミネーション関連アイテムが充実しています。フロントシート足元を照らして上質でムーディな空間を演出する「マルチカラーインテリアイルミネーション」（7万1500円）は、全7色から好みのカラーを選択可能です。

そのほか、スライドドアの開閉に連動して点灯する「LEDスマートフットライト」（2万4200円）や、スマートキーを携帯して車両に近づくとドア下の地面を照らす「サイドウェルカムイルミ」（4万4000円）など、乗員を出迎える演出も用意されています。

※ ※ ※

今回紹介したモデリスタパーツに加え、スポーティな雰囲気を演出するGRパーツも設定されています。

さまざまなカスタマイズパーツを組み合わせることで、自分だけのオリジナルコーディネートを楽しめるのもヴェルファイアの魅力といえるでしょう。