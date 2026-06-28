シャンソン歌手、俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）が20日に老衰のため死去していたと28日、美輪さんの公式サイトで発表された。91歳だった。葬儀・告別式は近親者で執り行ったという。お別れの会や偲ぶ会の予定はないとしている。

タレント楽しんご（47）が"自身のXを更新。美輪さんからアドバイスをもらったことをつづって、追悼した。

「美輪明宏さんの訃報（ふほう）を見て、昔のことを思い出しました。ブレークして忙しかった頃、テレビ局ですれ違った時に、突然呼び止められて言われたんです。『あなた、“楽しんご”って名前、かわいらしくて覚えやすいけど、画数が大凶よ。すぐにでも一度考え直した方がいい。2〜3年後くらいからトラブルが増えるわよ。誤解されやすくなるし、だまされやすくなる。“楽しんご”という名前を利用されることも増えるから気をつけなさい』。そして最後に、今でも忘れられない言葉をくださいました。『あなた、今は忙しすぎて頭がパンパンでしょう？1日でもいいから休みなさい。人間は休まないと、心も頭も壊れてしまうの。私もそうだった。少し立ち止まる時間がないと、何を見ても新鮮に感じられなくなってしまうのよ』」と言葉をかけられたことを明かした。

そして「あの時は『そんなものかな』と思っていましたが、その後の自分を振り返ると、不思議なくらい思い当たることがたくさんありました。今になって、その言葉の重みを改めて感じています。美輪明宏さん、本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします」と締めくくった。