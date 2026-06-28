女優藤原紀香（54）が28日、インスタグラムを更新。出演する舞台「罠」東京公演の千秋楽を報告した。

「舞台【罠】東京公演、無事に幕を下ろすことができました」と書き出すと、「東京公演にご来場くださった皆さま、スタンディングオベーションで温かい拍手を送ってくださった皆さま、本当にありがとうございました」と感謝をつづった。

「そして本日より、『罠』は全国公演へ」と続け、「本日6月28日は大分・中津公演。明日6月29日は福岡・博多公演。その後は香川、徳島、大阪、茨城、そして新潟へと旅は続きます」と告知。

「東京を離れ、しばらくは全国を巡る旅。おかげさまで、各地ともに大入りとのこと」とし、「たくさんのお客さまをお迎えできますこと、出演者・スタッフ一同、心よりうれしく思っております」とした。

最後は「上川隆也座長を中心に、最高のactor仲間たちと心をひとつに、ロベール・トマさんが遺してくれたこの極上のサスペンス作品を、一公演一公演、丁寧に紡いでまいります」と改めて意気込みを示し、「全国の皆様と各劇場でお会いできますこと、心より楽しみに」と記し、楽屋前での写真などを公開した。