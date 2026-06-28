シャンソン歌手、俳優美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）が20日に老衰のため死去していたと28日、美輪さんの公式サイトで発表された。91歳だった。葬儀・告別式は近親者で執り行ったという。お別れの会や偲ぶ会の予定はないとしている。

美輪さんは音楽活動の他、声優としても多数の作品に出演。中でも1997年（平9）公開のスタジオジブリ作品「もののけ姫」では、巨大なオオカミの神「モロの君」役を務め、「黙れ小僧！」という印象的な力強いセリフで知られる。2004年（平16）には同じジブリ作品の「ハウルの動く城」で、物語の主要キャラクターで強力な魔女・荒地の魔女役を担当した。ほか、1983年（昭58）公開の「幻魔大戦」ではフロイ役、2009年（平21）公開の「劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド＆パール アルセウス 超克の時空へ」ではアルセウス役を担当するなど、声優業でも大きな功績を残した。

美輪さんの訃報にSNSではファンから「美輪さんにしか出せない声でした」「ヨイトマケの唄とモロが後世に語り継がれるんだろうな」「荒地の魔女も怪演でした、ジブリには欠かせないお方でした」などとしのぶ声が寄せられた。