杉浦太陽「立った！」 第5子次女の“直立ショット”を公開 うれしそうに成長伝える「1人でも、立ちそうなときが、チラホラ」
タレント・辻希美（39）の夫でタレントの杉浦太陽（45）が25日、「立った！」と題して自身のブログを更新。第5子次女の夢空ちゃん（ゆめあ・0）の成長を感じさせる“直立ショット”を公開した。
【写真】「立った！」杉浦太陽が公開した、第5子次女の“直立ショット”
夢空ちゃんは昨年8月に誕生し、現在10ヶ月を迎えている。
投稿では「ユメさん、立とうと頑張ってます!!立つ時、補助すると、手を離して10秒くらい」とつづり、1人でバランス良く立つ夢空ちゃんの姿をとらえた近影をアップ。
「1人でも、立ちそうなときが、チラホラ」あるともいい、日々の成長をうれしそうに見守っている様子だった。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
【写真】「立った！」杉浦太陽が公開した、第5子次女の“直立ショット”
夢空ちゃんは昨年8月に誕生し、現在10ヶ月を迎えている。
投稿では「ユメさん、立とうと頑張ってます!!立つ時、補助すると、手を離して10秒くらい」とつづり、1人でバランス良く立つ夢空ちゃんの姿をとらえた近影をアップ。
「1人でも、立ちそうなときが、チラホラ」あるともいい、日々の成長をうれしそうに見守っている様子だった。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。