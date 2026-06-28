華道家の假屋崎省吾さんが6月28日、自身の公式ブログを更新。老衰のため91歳で亡くなった歌手で俳優の美輪明宏さんを悼み、長年の感謝の思いをつづりました。



【写真を見る】【 美輪明宏さん 死去 】 假屋崎省吾さん 悲しみ綴る 「あまりにもショックで」「ぽっかり心に穴が」 思い出の写真も公開





假屋崎さんは「美輪明宏さんの訃報、合掌」と題した投稿を行いました。「美輪明宏さんの訃報が届きました」と書き出し、「先日91歳になられたばかりだったのに、あまりにもショックで」と突然の別れへの驚きを率直に記しています。







さらに「小学校からのファンでした」と振り返る假屋崎さん。かつて渋谷・公園通りにあった小劇場「渋谷ジァン・ジァン」の時代から「長い長いファミリーのようなおつきあいでした」と、長年にわたる深い交流を明かしました。







假屋崎さんは「ぽっかり心に穴があいたような気持ちです」と喪失感を表現し、「ほんとにほんとにありがとうございました。合掌」と結んでいます。







ブログには、假屋崎さんと美輪明宏さんが金色の大きな招き猫像や花の装飾に囲まれた室内で並んで撮影した写真が複数枚掲載されており、二人の穏やかな笑顔と親密な関係がうかがえます。



【担当：芸能情報ステーション】