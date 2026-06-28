「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表 ポムポムプリン30周年アニバーサリーイヤーに1位 2年連続・通算5度目【一覧】
【モデルプレス＝2026/06/28】サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の最終結果が、6月28日に発表された。総得票数は過去最多の7,064万7,379票で、「ポムポムプリン」が第1位に輝いた。
【写真】「2026年サンリオキャラクター大賞」TOP20
総得票数は過去最多の7,064万7,379票（昨年比112％）。第1位に輝いたのは「ポムポムプリン」（昨年1位）。初回速報順位では「シナモロール」が首位となったが、30周年のアニバーサリーイヤーに700万票以上を集め、2年連続、通算5度目の1位に輝いた。
第2位には「シナモロール」、第3位に「ポチャッコ」と、サンリオの“3大犬キャラクター”がTOP3を独占。4位に「クロミ」、第5位に「ハローキティ」がランクインし、長年にわたり世界中のファンから愛され続けるキャラクターたちが、2026年も支持を集めた。
TOP20ではさまざまなキャラクターがランクインし、それぞれの個性や魅力にあらためて注目が集まる結果に。「あひるのペックル」は2025年の第10位から第6位へと順位を上げ、2025年達成した31年ぶりのTOP10入りに続いて、多くの応援が寄せられた。また、「マイスウィートピアノ」は2026年第18位から第13位へと躍進し、TOP20内で最大のランクアップを記録した。
公式サイトでは、「2026年サンリオキャラクター大賞」の全順位と、海外の国と地域ごとの第10位までの順位、「2026年サンリオキャラクター大賞パートナー部門」の第15位までの順位、「2026年サンリオキャラクター大賞 ハッピリーナフレンズ部門」の各賞1位を発表している。
1位：ポムポムプリン
わぁ〜い！うれしいよ〜。い〜っぱい応援してくれて本当にありがとう。みんな、だ〜いすきだよ〜☆これからもよろしくね。
2位シナモロール
えへへ、とってもうれしいな。キミからのエール、ちゃんと届いたよ♪たくさんの応援、本当にありがとう！
3位ポチャッコ
みんな、たくさんの応援本当にありがとう！これからもずっと、なかよくしてね
「サンリオキャラクター大賞」41回目の開催を記念し、第41位にランクインしたキャラクターに贈られる「第41回特別賞」は、「おさるのもんきち」が受賞。また、大きく順位を伸ばしたキャラクターに贈られる「ジャンプアップ賞」は、2025年から35ランクアップした「バディエディ」が受賞。
さらに、一緒に投票された回数が最も多い3キャラクターに贈られる「なかよしエール賞」は、「はぴだんぶい」のメンバーである「ポチャッコ」「あひるのペックル」「タキシードサム」が受賞した。
「ポムポムプリン」は9つの国と地域で、「シナモロール」は4つの国と地域で第1位を獲得した。
企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ全40組がエントリーする「パートナー部門」。第1位は、「たてごとアザラシ」をモデルにしたまっしろでふわふわな「しろたん」の「しろたん×サンリオキャラクターズ」が輝いた。
2026年新設した「ハッピリーナフレンズ部門」では、「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」のすべての賞で、チンチラの女のコのキャラクター「ちょこちら」が第1位に。中間順位でも1位を獲得しており、最終結果でも大きな支持を集めた。
2026年9月より、「2026年サンリオキャラクター大賞」で最終順位1位〜10位にランクインしたキャラクターによるステージショーを、全国12会場で開催。イベントでは、ダンスや写真撮影などを通じて、ファンへ感謝の気持ちを伝える。
サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数によって順位を決定する人気投票イベントです。今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」。「Smiling Ovation（スマイリングオベーション）」は、スタンディングオベーションから着想を得た造語で、サンリオキャラクターとファンが互いに応援し合い、讃え合いながら笑顔になれるイベントにしたいという想いが込められている。（modelpress編集部）
【2026年サンリオキャラクター大賞】
投票期間：4月9日（木）11時〜5月24日（日）23時59分
参加キャラクター：
2026年サンリオキャラクター大賞90キャラクター
2026年サンリオキャラクター大賞パートナー部門 40組
2026年サンリオキャラクター大賞ハッピリーナフレンズ部門 ハッピリーナフレンズの10キャラクター
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◆「2026サンリオキャラクター大賞」結果発表
総得票数は過去最多の7,064万7,379票（昨年比112％）。第1位に輝いたのは「ポムポムプリン」（昨年1位）。初回速報順位では「シナモロール」が首位となったが、30周年のアニバーサリーイヤーに700万票以上を集め、2年連続、通算5度目の1位に輝いた。
TOP20ではさまざまなキャラクターがランクインし、それぞれの個性や魅力にあらためて注目が集まる結果に。「あひるのペックル」は2025年の第10位から第6位へと順位を上げ、2025年達成した31年ぶりのTOP10入りに続いて、多くの応援が寄せられた。また、「マイスウィートピアノ」は2026年第18位から第13位へと躍進し、TOP20内で最大のランクアップを記録した。
公式サイトでは、「2026年サンリオキャラクター大賞」の全順位と、海外の国と地域ごとの第10位までの順位、「2026年サンリオキャラクター大賞パートナー部門」の第15位までの順位、「2026年サンリオキャラクター大賞 ハッピリーナフレンズ部門」の各賞1位を発表している。
◆TOP3キャラクターからのコメント
1位：ポムポムプリン
わぁ〜い！うれしいよ〜。い〜っぱい応援してくれて本当にありがとう。みんな、だ〜いすきだよ〜☆これからもよろしくね。
2位シナモロール
えへへ、とってもうれしいな。キミからのエール、ちゃんと届いたよ♪たくさんの応援、本当にありがとう！
3位ポチャッコ
みんな、たくさんの応援本当にありがとう！これからもずっと、なかよくしてね
◆「第41回特別賞」はおさるのもんきち、「ジャンプアップ賞」はバディエディ
「サンリオキャラクター大賞」41回目の開催を記念し、第41位にランクインしたキャラクターに贈られる「第41回特別賞」は、「おさるのもんきち」が受賞。また、大きく順位を伸ばしたキャラクターに贈られる「ジャンプアップ賞」は、2025年から35ランクアップした「バディエディ」が受賞。
さらに、一緒に投票された回数が最も多い3キャラクターに贈られる「なかよしエール賞」は、「はぴだんぶい」のメンバーである「ポチャッコ」「あひるのペックル」「タキシードサム」が受賞した。
◆海外（国／地域）最終順位TOP5発表
「ポムポムプリン」は9つの国と地域で、「シナモロール」は4つの国と地域で第1位を獲得した。
◆「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」最終順位TOP3
企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ全40組がエントリーする「パートナー部門」。第1位は、「たてごとアザラシ」をモデルにしたまっしろでふわふわな「しろたん」の「しろたん×サンリオキャラクターズ」が輝いた。
◆新設「2026年サンリオキャラクター大賞ハッピリーナフレンズ部門」は、3賞すべてで「ちょこちら」が第1位に
2026年新設した「ハッピリーナフレンズ部門」では、「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」のすべての賞で、チンチラの女のコのキャラクター「ちょこちら」が第1位に。中間順位でも1位を獲得しており、最終結果でも大きな支持を集めた。
2026年9月より、「2026年サンリオキャラクター大賞」で最終順位1位〜10位にランクインしたキャラクターによるステージショーを、全国12会場で開催。イベントでは、ダンスや写真撮影などを通じて、ファンへ感謝の気持ちを伝える。
◆「2026年サンリオキャラクター大賞」概要
サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数によって順位を決定する人気投票イベントです。今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」。「Smiling Ovation（スマイリングオベーション）」は、スタンディングオベーションから着想を得た造語で、サンリオキャラクターとファンが互いに応援し合い、讃え合いながら笑顔になれるイベントにしたいという想いが込められている。（modelpress編集部）
【2026年サンリオキャラクター大賞】
投票期間：4月9日（木）11時〜5月24日（日）23時59分
参加キャラクター：
2026年サンリオキャラクター大賞90キャラクター
2026年サンリオキャラクター大賞パートナー部門 40組
2026年サンリオキャラクター大賞ハッピリーナフレンズ部門 ハッピリーナフレンズの10キャラクター
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