ポムポムプリンが2連覇 TOP3の共通点に注目集まる「時代来てる」「2025年に引き続き最強」【サンリオキャラクター大賞】
【モデルプレス＝2026/06/28】サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の最終結果が、6月28日に発表され、ポムポムプリンが1位を獲得。SNS上では、TOP3のキャラクターの共通点に注目が集まっている。
【写真】「2026年サンリオキャラクター大賞」TOP20
今回、第1位に輝いたのは「ポムポムプリン」（昨年1位）。初回速報順位では「シナモロール」が首位となったが、30周年のアニバーサリーイヤーに700万票以上を集め、2年連続、通算5度目の1位に輝いた。第2位には「シナモロール」、第3位に「ポチャッコ」、4位に「クロミ」、第5位に「ハローキティ」がランクインし、長年にわたり世界中のファンから愛され続けるキャラクターたちが、2026年も支持を集めた。
なお、今回TOP3を獲得した「ポムポムプリン」「シナモロール」「ポチャッコ」は、犬のキャラクター。2025年と同様にサンリオを代表する“3大犬キャラクター”がTOP3を独占したことから、SNS上では「まさかのTOP3ワンちゃん」「去年からワンちゃん人気高まってるのかな？」「2025年に引き続き犬キャラ最強」「わんわんチームの時代来てる」などの反響が寄せられている。
サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数によって順位を決定する人気投票イベントです。今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」。「Smiling Ovation（スマイリングオベーション）」は、スタンディングオベーションから着想を得た造語で、サンリオキャラクターとファンが互いに応援し合い、讃え合いながら笑顔になれるイベントにしたいという想いが込められている。（modelpress編集部）
【2026年サンリオキャラクター大賞】
投票期間：4月9日（木）11時〜5月24日（日）23時59分
参加キャラクター：
2026年サンリオキャラクター大賞90キャラクター
2026年サンリオキャラクター大賞パートナー部門 40組
2026年サンリオキャラクター大賞ハッピリーナフレンズ部門 ハッピリーナフレンズの10キャラクター
【Not Sponsored 記事】
【写真】「2026年サンリオキャラクター大賞」TOP20
◆「サンリオ大賞」TOP3の共通点に注目集まる
今回、第1位に輝いたのは「ポムポムプリン」（昨年1位）。初回速報順位では「シナモロール」が首位となったが、30周年のアニバーサリーイヤーに700万票以上を集め、2年連続、通算5度目の1位に輝いた。第2位には「シナモロール」、第3位に「ポチャッコ」、4位に「クロミ」、第5位に「ハローキティ」がランクインし、長年にわたり世界中のファンから愛され続けるキャラクターたちが、2026年も支持を集めた。
◆「2026年サンリオキャラクター大賞」概要
サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数によって順位を決定する人気投票イベントです。今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」。「Smiling Ovation（スマイリングオベーション）」は、スタンディングオベーションから着想を得た造語で、サンリオキャラクターとファンが互いに応援し合い、讃え合いながら笑顔になれるイベントにしたいという想いが込められている。（modelpress編集部）
【2026年サンリオキャラクター大賞】
投票期間：4月9日（木）11時〜5月24日（日）23時59分
参加キャラクター：
2026年サンリオキャラクター大賞90キャラクター
2026年サンリオキャラクター大賞パートナー部門 40組
2026年サンリオキャラクター大賞ハッピリーナフレンズ部門 ハッピリーナフレンズの10キャラクター
【Not Sponsored 記事】