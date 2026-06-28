横田真悠、レーススカートで美脚透ける「大人の魅力が増してる」「頭身バランスが神」と反響
【モデルプレス＝2026/06/28】モデルで女優の横田真悠が、6月28日までに自身のInstagramを更新。レース素材のスカート姿を公開した。
【写真】「ラヴィット！」出演26歳モデル「脚が長くて綺麗」美脚透けるレーススカート姿
TBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜あさ8時〜）の木曜レギュラーを務める横田は「ラヴィット！今月もありがとございました」と記し、衣装ショットを複数枚投稿。ブラウンのノースリーブトップスにブラウンのレース素材のロングタイトスカート姿で、スラリとした真っ直ぐな美しい脚を見せている。
また、「今日は早朝から怖い思いをしたかと思いますが、皆さまが無事で安心して過ごせていたら何よりです」「（2枚目は今日着る予定だった衣装です）」と記し、青森・三八上北での震度6強の地震に言及し、「報道特別番組」に切り替わり放送休止となった6月25日放送分のボウタイブラウスのロングパンツの衣装姿も公開している。
この投稿に、ファンからは「どの衣装も素敵すぎる」「憧れのスタイル」「大人の魅力が増してる」「脚が長くて綺麗」「どんなテイストでも着こなしててさすが」「頭身バランスが神」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「ラヴィット！」出演26歳モデル「脚が長くて綺麗」美脚透けるレーススカート姿
◆横田真悠、透けスカートから美脚のぞく
TBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜あさ8時〜）の木曜レギュラーを務める横田は「ラヴィット！今月もありがとございました」と記し、衣装ショットを複数枚投稿。ブラウンのノースリーブトップスにブラウンのレース素材のロングタイトスカート姿で、スラリとした真っ直ぐな美しい脚を見せている。
◆横田真悠の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どの衣装も素敵すぎる」「憧れのスタイル」「大人の魅力が増してる」「脚が長くて綺麗」「どんなテイストでも着こなしててさすが」「頭身バランスが神」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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