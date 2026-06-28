◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第３戦 ヨルダン１―３アルゼンチン（２７日、ダラス競技場）

初出場で１次リーグ敗退が決まっているヨルダン（ＦＩＦＡランク６３位）が、前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）に１―３で敗れ、３連敗で大会を終えた。

前半１９分にアルゼンチンＭＦロセルソに直接ＦＫで先制点を決められ、同３１分には同ＦＷのＬａ・マルティネスにＰＫで追加点を許した。後半１０分に途中出場のＦＷタマリのゴールで１点差に迫ったが、同３５分には途中投入のエースＦＷメッシに直接ＦＫを決められ、１―３で敗れた。

ヨルダンは初戦のオーストリア戦でＭＦオルワンが歴史的なＷ杯初ゴールを挙げたが、１―３で黒星。第２戦・アルジェリア戦は先制しながらも１―２で逆転負けし、アジア勢で最初に１次リーグ敗退が確定した。第３戦は王者相手に２点をリードされながらも１点差に迫ったが、力尽きた。

アジア勢では日本、オーストラリアが１次Ｌを突破。一方で、韓国、サウジアラビア、カタールなどが決勝トーナメント進出を逃し、敗退が相次いだ。

◆ヨルダン（初出場） ＦＩＦＡランク６３位。アジア杯の最高成績は２０２３年の準優勝。２４年からモロッコ出身のジャマル・セラミ監督（５５）が率いる。主な選手はＦＷタマリ（レンヌ）、ＤＦアラブ（ＦＣソウル）。アジア最終予選は４勝４分け２敗の２位で通過。首都アンマン。人口は約７５０万人。