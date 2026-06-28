俳優の村上虹郎が２８日に自身のインスタグラムを更新し、元交際相手に暴行し重傷を負わせたとして書類送検された騒動を謝罪した。騒動について近々「自身の言葉で当時のことをお話し」するとし、説明する意向を表明した。

日本語と英語で謝罪文を掲載。「この度は、関係者及び、ファンの皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません」と詫び、「私は、自分を大切にしてくださる皆様の為にも、近い将来、自身の言葉で当時のことをお話しさせていただければと思っております」とした。

村上は、元交際相手に暴行し重傷を負わせたとして、警視庁原宿署が傷害の疑いで書類送検したことが２６日、捜査関係者への取材で分かった。村上は「けがをさせたことは間違いない」と容疑を認めているという。

捜査関係者によると、書類送検容疑は、２０２４年３〜５月に、東京・渋谷区の自宅で４回にわたり当時交際していた女性の髪の毛をつかんで頭を窓にたたきつけたり、顔を殴ったりして、全治１か月以上の重傷を負わせた疑い。女性が今年に入って、署に被害を相談していた。

所属事務所は事態を受けて謝罪。「現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と説明した。

また、村上が出演する７月３日開始のテレビ東京系ドラマ「ストレンジ ー伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話ー」（金曜、深夜０時１２分）第１話は、一連の事態を鑑（かんが）みて放送見送りとなった。テレビ東京はスポーツ報知の取材に「７月３日（金）に予定していた第１話の放送と配信を見送ることにしました」とコメントした。