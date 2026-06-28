６月２８日の函館５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル＝６頭立て）は、単勝１・３倍の圧倒的支持を集めたシグレ（牝、栗東・武英智厩舎、父トワリングキャンディ）が逃げ切り勝ち。２着には２番人気のショパンコンクール、３着はウメヒナタが入った。勝ち時計は１分９秒３（良）。

デビュー前から注目されていた快速娘が、前評判通りの能力を見せつけた。初速の違いから逃げの手に出ると、マイペースを刻み楽な手応えのまま直線へ。後続は追走が一杯になるなか、持ったままで引き離して６馬身差の圧勝。栗東・坂路で５０秒台、５１秒台の時計を出すなど新馬離れのスピードを誇るが、レースでも能力を発揮した。

武豊騎手は前日の函館７Ｒに続いて２日連続の勝利。自身の公式ホームページでＪＲＡ、地方競馬、海外競馬の総勝利数が２４日時点で４９９４勝と明かしたが、これで４９９６勝となった。「すごく真面目で一生懸命に走る子で、とにかくバネの利いた、いい走りをします。僕は乗っているだけでした。まだまだ良くなりそうです」と高いポテンシャルを評価した。

管理する武英智調教師は「まだしっかり（追い切りで）追っていないので、競馬に行ってどうかというのはありましたが、いいスピードを見せてくれました。（鞍上の）豊さんも『真面目すぎると良くないので、メイケイエールみたいにならなければいいね』と冗談まじりに言われましたが、そのくらいスピードがあればいいなと思います。この後は函館２歳Ｓ（７月１９日、函館）予定です」と３週間後の２歳重賞に引き続き“レジェンド”とのコンビで臨む意向を明かした。将来有望な２歳牝馬が北の大地で誕生した。