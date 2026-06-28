◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第３戦 アルゼンチン３―１ヨルダン（２７日、ダラス競技場）

前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は、初出場のヨルダン（同６３位）を３―１で下し、３連勝を飾った。

史上初の６大会連続Ｗ杯出場となった３９歳ＦＷメッシは今大会初めて先発メンバーから外れた。すでに１次Ｌ首位突破が決定しており、第２戦のオーストリア戦（２〇０）からスタメン９人を変更した。

前半１９分、ＭＦロセルソがペナルティーエリア外右からＦＫを左足で左サイドネットに直接突き刺し、先制ゴールを奪った。同３１分にはＬａ・マルティネスがＰＫで追加点を決めた。

後半１０分に１点を返されたが、メッシが１―２の後半１５分に途中出場。同３５分にゴール正面約２２メートルのＦＫを左足の低いシュートで直接決めた。今大会３戦連発となる６点目、自身が持つＷ杯最多得点を更新する通算１９点目をマーク。

優勝した前回の２２年カタール大会の決勝トーナメント１回戦から続く、史上初の７試合連続ゴール。会場の観客７万６４９人を熱狂させた。

アルゼンチンは１次リーグ３連勝をで首位突破。７月３日（日本時間４日）の決勝トーナメント１回戦では、初出場のカボベルデ（同６７位）と対戦する。

◆アルゼンチン（１４大会連続１９度目） ＦＩＦＡランク１位。１９７８年、８６年、２０２２年大会で３度優勝。南米選手権は１５度優勝。１８年からリオネル・スカロニ監督（４８）が母国を指揮。主な選手はＦＷメッシ（インテル・マイアミ）、ＭＦマカリテル（リバプール）ら。南米予選は１２勝２分け４敗で１位通過。首都ブエノスアイレス。人口約４５００万人。