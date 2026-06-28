◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第３戦 アルジェリア３―３オーストリア（２７日、カンザスシティー競技場）

２８年ぶり出場のオーストリア（同２４位）が、アルジェリア（ＦＩＦＡランク２８位）に３―３で引き分けた。互いに勝ち点１を獲得。１次リーグ３試合を終えて両国が１勝１敗１分けで並んで、得失点差でオーストリアが上回り、グループ２位で決勝トーナメント進出を決めた。

オーストリアは前半２８分、ＤＦダビト・アラバのパスが、ペナルティエリア内のＦＷマルコ・アルナウトビッチにつながり、中央から右足でゴール右下に先制。しかし、前半４５分にアルジェリアに同点を許し、後半は互いに１点ずつ奪って迎えたアディショナルタイム（ＡＴ）３分、アルジェリアのマレズが勝ち越しゴール。負ければ敗退のオーストリアは同６分、カライジッチが途中出場からわずか６１秒後にヘディングでねじこみ劇的な同点弾。引き分けで試合を終えた。

データ会社「Ｏｐｔａ」によると、後半４５分以降に失点しながら追いつき負けなかったのはＷ杯史上初めてとの劇的な展開だった。先制点を挙げたアルナウトビッチは今大会２得点目で、メッシ（アルゼンチン）、ロジェ・ミラ（カメルーン）、Ｃ・ロナウド（ポルトガル）に続く、３７歳以上で複数得点をマークした選手になった。