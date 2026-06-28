元TOKIOの松岡昌宏（49）が28日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。最近ハマっている食べ物を明かす場面があった。

リスナーから「一度美味しいものにハマると、メニューが続いても飽きずに食べ続けています。松岡さん、そういうことありますか？」という質問が寄せられ、松岡は「ありますね。俺もハマったらそればっか食べてます」とさらり。

「最近で言うんであれば、いつも行ってる居酒屋で、ここのところ毎回食べてるのはハツ焼きですね。“最近ハツ焼きよく食べるね”って言われるんですけど。手作り焼売とハツ焼きは絶対食ってますね」と明かした

「そういうのってないですか。食べていて“これにハマると”っていう。お店行っても、これにハマったらそればっかっていう」と松岡。「メニューが変わっちゃうと“え、なくなっちゃったの”っていう寂しさとかあったりする。あとは“このお店にはこれを食べに行ってる”みたいなことがある。それがない時のショックと言ったら…。“えー！ これ食べに来てるのに”っていうさ」と話した。