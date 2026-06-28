◇W杯北中米大会1次リーグJ組 アルジェリア3ー3オーストリア（2026年6月27日 カンザスシティ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグJ組最終第3戦が27日（日本時間28日）に行われ、アルジェリア（FIFAランク28位）はオーストリア（同24位）と対戦。3−3で引き分け、1勝1分け1敗の勝ち点4で同組3位が確定。各組3位の上位8チームに滑り込み、決勝トーナメント進出を決めた。

後半アディッショナルタイムにFWリヤド・マレズ（アルアハリ）のゴールでこの試合初めてのリードを奪った。しかし、わずか3分後に同点弾を決められ、3−3で試合終了を迎えた。

引き分けでもJ組1次L突破が決まる一戦。1点を追う前半終了間際、右のコーナーフラッグに当たって残ったボールをDFラフィク・ベルガリ（ベローナ）がドリブルで持ち込み、最後は左足を一閃（いっせん）。ニアを打ち抜くゴールで同点に追いついた。

後半10分に勝ち越しを許したが、同15分、クロスに反応したマレズのゴールで再び同点とした。

アルジェリアは16強入りを果たした14年ブラジル大会以来となる出場で、決勝トーナメント進出を決めた。決勝T1回戦ではB組1位のスイス（同19位）と対戦する。