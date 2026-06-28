登録者数40万人超えのカップルユーチューバー「つーさんとゆっぴ」の「ゆっぴ」が28日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の観戦動画をめぐる炎上を謝罪した。

ゆっぴは自身のTikTokに第2戦チュニジア戦を観戦する動画を投稿。FW上田綺世（フェイエノールト）のゴール後の両手を合わせて口元に当てるパフォーマンスに対して、「手そうやってやらない。風邪引く。バイ菌入る。やめてください。豚さんになっちゃってるよ」などとコメントした。該当動画は現在削除されている。

ストーリーズで「【サッカーW杯の件について】」とし、「今回のサッカーW杯の動画につきまして、多大なるご迷惑とご不快な思いをさせてしまいましたこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。「いつも温かい応援を寄せてくださり、私を支えてくださっているファンの皆様に対し、このような形で失望させてしまったことを本当に申し訳なく思っております」とつづった。

「皆様からの応援は私にとって何よりの励みであり、その大切さを誰よりも分かっていたはずなのに、今回の動画ではそうした皆様の気持ちを裏切るような内容になってしまいました。私の思慮が足りず、皆様の期待を大きく損なってしまったこと、自身の未熟さを痛感しており、深く反省しております」と猛省した。

「今回の件を重く受け止め、自分たちの発止する情報の重みや、それが他社に与える影響について、今一度根底から見直します」と決意。「今後は、どのような内容を発信すべきか、どのような影響を及ぼす可能性があるのかを、細心の注意を払って深く考え行動するよう徹底いたします」(原文ママ）と宣言した。

「皆様にまた応援していただけるような姿をお見せできるよう、一からのスタートという気持ちで、これからの行動、日々の発信に対して誠実に向き合い、全力を尽くしていこうと思います」とし、「改めて、この度は誠に申し訳ございませんでした」と結んだ。

また、カップルで運営しているYouTubeチャンネルにカップルそろって黒いスーツ姿で謝罪する動画を投稿。ゆっぴは「日本を背負って全力で戦ってくださっている選手の方々、現地から熱い応援を送ってくださっているサポーターの皆様へリスペクトが全く足りておらず、モラルのない発信をしてしまいました」と説明した。