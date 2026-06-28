美輪明宏さん死去 『紅白』は77歳で初出場、「ヨイトマケの唄」約6分の歌唱が話題に…語っていた言葉
歌手で俳優の美輪明宏さんが6月20日に死去した。91歳だった。オフィスミワが公式サイトで28日に公表した。
【写真】紅白リハで熱唱した美輪明宏さん
公式サイトに「訃報」が掲載され、「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました。生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」と伝えた。
「この一年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めておりました。約三ヶ月前に体調を崩してからは、自宅で静養しておりました。最後は『ありがとう』と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました」とし、美輪さんが生前したためた直筆メッセージが公開された。
美輪さんは、長崎県出身。16歳でプロの歌手となり、銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」を拠点にクラシック・シャンソン・タンゴ・ラテン・ジャズを歌って注目を集めた。1957年に「メケメケ」が大ヒット。また日本におけるシンガーソングライターの元祖として「ヨイトマケの唄」ほか多数の曲を自作。
俳優としては、「演劇実験室天井桟敷」の旗揚公演『青森県のせむし男』『毛皮のマリー』への参加・主演したのをきっかけに、『黒蜥蜴』（江戸川乱歩原作）や、『双頭の鷲』『椿姫』『大典礼』と当たり役多数。
ドラマ・映画にも多数出演。宮崎駿監督『もののけ姫』『ハウルの動く城』では声優を務めた。さらにレギュラー番組『オーラの泉』（テレビ朝日系）など、バラエティー番組でも活躍した。
『NHK紅白歌合戦』には、77歳だった2012年に初出場し、「ヨイトマケの唄」をフルコーラスで披露したことが話題になった。以降、4年連続で出場した。
■初出場時の記事（再掲）※敬称、年齢など当時のまま
俳優で歌手の美輪明宏（77）が29日、東京・渋谷のNHKホールで『第63回NHK紅白歌合戦』のリハーサルを行った。約50年前にも紅白出場のオファーがあったが、曲の持ち時間を約3分縮めなければならなかっため断った経緯があり、原田秀樹プロデューサーは事前の会見では「ストーリーのある曲なので世界観を壊さないようにしたい」とコメント。この日は約6分におよぶ「ヨイトマケの唄」を原曲どおりフル尺で歌唱した。
リハ前の会見では「一人でも多くの人を力づけたい。そればっかり」と使命感をにじませ、衣装は「唄の邪魔をしないものを」と、リハでは全身青の衣装で歌い上げた。「年ですのでレディー・ガガみたいな格好はできない」と笑い、きゃりーぱみゅぱみゅとの衣装対決も意識しているようで「きゃりーさんにお任せするわ」と笑みを見せた。
【写真】紅白リハで熱唱した美輪明宏さん
公式サイトに「訃報」が掲載され、「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました。生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」と伝えた。
美輪さんは、長崎県出身。16歳でプロの歌手となり、銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」を拠点にクラシック・シャンソン・タンゴ・ラテン・ジャズを歌って注目を集めた。1957年に「メケメケ」が大ヒット。また日本におけるシンガーソングライターの元祖として「ヨイトマケの唄」ほか多数の曲を自作。
俳優としては、「演劇実験室天井桟敷」の旗揚公演『青森県のせむし男』『毛皮のマリー』への参加・主演したのをきっかけに、『黒蜥蜴』（江戸川乱歩原作）や、『双頭の鷲』『椿姫』『大典礼』と当たり役多数。
ドラマ・映画にも多数出演。宮崎駿監督『もののけ姫』『ハウルの動く城』では声優を務めた。さらにレギュラー番組『オーラの泉』（テレビ朝日系）など、バラエティー番組でも活躍した。
『NHK紅白歌合戦』には、77歳だった2012年に初出場し、「ヨイトマケの唄」をフルコーラスで披露したことが話題になった。以降、4年連続で出場した。
■初出場時の記事（再掲）※敬称、年齢など当時のまま
俳優で歌手の美輪明宏（77）が29日、東京・渋谷のNHKホールで『第63回NHK紅白歌合戦』のリハーサルを行った。約50年前にも紅白出場のオファーがあったが、曲の持ち時間を約3分縮めなければならなかっため断った経緯があり、原田秀樹プロデューサーは事前の会見では「ストーリーのある曲なので世界観を壊さないようにしたい」とコメント。この日は約6分におよぶ「ヨイトマケの唄」を原曲どおりフル尺で歌唱した。
リハ前の会見では「一人でも多くの人を力づけたい。そればっかり」と使命感をにじませ、衣装は「唄の邪魔をしないものを」と、リハでは全身青の衣装で歌い上げた。「年ですのでレディー・ガガみたいな格好はできない」と笑い、きゃりーぱみゅぱみゅとの衣装対決も意識しているようで「きゃりーさんにお任せするわ」と笑みを見せた。