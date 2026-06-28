ラメロ・ボールを放出したホーネッツがコービー・ホワイトと3年約119億円で再契約へ

6月26日（現地時間25日、日付は以下同）。シャーロット・ホーネッツは、制限なしFA（フリーエージェント）のコービー・ホワイトと、3年7400万ドル（約119億1400万円）で再契約を結ぶ意向と『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

ホーネッツは、25日に先発ポイントガード（PG）のラメロ・ボールとジョシュ・グリーンをミネソタ・ティンバーウルブズへトレードすることが合意と報じられ、その見返りにビッグマンのナズ・リードと複数のドラフト指名権を獲得。

ホワイトはボールに代わり、新たな先発PGへ入る予定。今年2月5日のトレードで、シカゴ・ブルズからホーネッツへ移籍した男は、21試合に出場し、ベンチスタートで平均19.3分15.6得点3.0リバウンド3.0アシストに3ポイントシュート成功率39.1パーセント（平均2.0本成功）を残していた。

ノースカロライナ州出身で、ノースカロライナ大学でプレーしてきた26歳のガードにとって、同州シャーロットを本拠地に置くホーネッツはまさにホームチーム。2026－27シーズンは、プレータイムを伸ばすことが期待されている。