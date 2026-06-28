たんぱく質をプラス！そうめんと一緒に食べたい「蒸しどりわかめナムル」
【画像を見る】そうめんに1品プラスで食べ応え大満足「蒸しどりわかめナムル」
主食がそうめんの日、おかずは何にしよう…。そんな夏のお悩みに「簡単だけど手抜きじゃない、気がきいた家庭料理が得意」という料理研究家の池田美希さんがそうめんにあうおかずを教えてくれました。とり肉でたんぱく質をとれるので、栄養バランスも◎
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■ 蒸しどりわかめナムル
繰り返し作りたい定番の組み合わせ
・とりささ身(筋なし) …2本(約100g)
・カットわかめ …大さじ1(約2g)
・酒 …大さじ1
・塩 …少々
・白いりごま …小さじ1
・ごま油 …小さじ2
【作り方】
1.カットわかめは、水でもどして水けをきる。
2.とりささ身は、斜めに4〜5カ所切り目を入れる。直径15cmの耐熱皿に並べ、酒大さじ1、塩少々をふってラップをかけ、600Wで2分30秒レンチンする。取り出してラップの縁をはずし、粗熱をとる。
3.食べやすい大きさに裂き、[1]、白いりごま、ごま油と混ぜる。
(1人分64kcal/塩分0.2g)
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
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ごま油香るナムルが、さっぱりしたそうめんに合って、箸が進みそうです。
レシピ考案／池田美希 撮影／豊田朋子 スタイリング／中村弘子 栄養計算／スタジオ食
編集協力／渡辺ゆき 撮影協力／UTUWA