ライスペーパーでおやつも作れる！もちもちきんつばとサクもちチーズパイ


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生春巻きのイメージが強い「ライスペーパー」ですが、実はスイーツ作りにも大活躍するのをご存じですか？ ぬるま油や卵液でもどして焼くだけで、もちもち・サクサクとした意外な食感に大変身！ 今回は、少し余ってしまったライスペーパーの消費にもぴったりな、和風＆洋風のおやつレシピをご紹介します。

■かぼちゃのもちもちきんつば

包む＆焼くで和風おやつに変身！　さつまいももおすすめ

かぼちゃのもちもちきんつば


【材料（4個分）】

ライスペーパー...1枚

かぼちゃ...120g

黒いりごま...適量

砂糖　塩

【作り方】

1．かぼちゃは一口大に切って包丁で皮をそぎ落とし、水でさっとぬらす。耐熱皿に並べてラップをかけ、3分レンチンする（600W）。砂糖小さじ2強、塩少々を加え、潰しながら混ぜる。粗熱がとれたら4等分し、3〜4cm角に形づくる。

2．ライスペーパーはキッチンばさみで十字に切り、ぬるま湯につけてもどす。まな板にのせて1を中央に1個ずつのせ、四方から包む。包み終わりを下にして置き、上面に黒いりごまをのせて軽く押さえてつける。

かぼちゃを中央に置き、もどしたライスペーパーを側面に張りつけるようにしながら、すっぽりと包む。


かぼちゃを中央に置き、もどしたライスペーパーを側面に張りつけるようにしながら、すっぽりと包む。

3．フライパンに並べて中火にかけ、面を変えながら、全面を約4分焼く。

＊1人分1個分35kcal／塩分0.2g

（レシピ考案／植田有香子　撮影／田村昌裕）

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

■サクもちチーズパイ

チーズ風味と新食感がくせになる！

サクもちチーズパイ


【材料（8本分）】

ライスペーパー...2枚

卵...1個

牛乳...小さじ4

粉チーズ...適量

【作り方】

1．ライスペーパーはキッチンばさみで十字に切る。バットに卵を割り入れ、牛乳を加えてしっかり混ぜ合わせる。オーブントースターの受け皿にアルミホイルを敷く。

2．卵液にライスペーパーを1切れずつ入れ、やわらかくなったら取り出してバットなどに広げる。粉チーズ小さじ1/2を全面にふり、端から2cm幅の棒状に折り畳んで、1の受け皿にのせる。同様に全部で8本作り、間隔を少しあけて並べる。

ライスペーパーは、このように切り、卵液でもどして粉チーズをふったら、端から棒状に畳む。


3．粉チーズ適量をふり、オーブントースターで約10分焼く（途中焦げそうになったら、アルミホイルをかぶせる）。

＊1本分24kcal／塩分0.1g

（レシピ考案／植田有香子　撮影／田村昌裕）

＊　＊　＊

おかずだけではない、ライスペーパーのポテンシャルの高さに驚くこと間違いなし。ひと味違うおいしさを、ぜひ体験してみてください！

※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。

レシピ考案／植田有香子　撮影／田村昌裕　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子　

文＝徳永陽子／菅野直子