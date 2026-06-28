「ライスペーパー」でおやつ作り！驚きの新食感が楽しめる和洋スイーツ2選
【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ
生春巻きのイメージが強い「ライスペーパー」ですが、実はスイーツ作りにも大活躍するのをご存じですか？ ぬるま油や卵液でもどして焼くだけで、もちもち・サクサクとした意外な食感に大変身！ 今回は、少し余ってしまったライスペーパーの消費にもぴったりな、和風＆洋風のおやつレシピをご紹介します。
■かぼちゃのもちもちきんつば
【材料（4個分）】
ライスペーパー...1枚
かぼちゃ...120g
黒いりごま...適量
砂糖 塩
【作り方】
1．かぼちゃは一口大に切って包丁で皮をそぎ落とし、水でさっとぬらす。耐熱皿に並べてラップをかけ、3分レンチンする（600W）。砂糖小さじ2強、塩少々を加え、潰しながら混ぜる。粗熱がとれたら4等分し、3〜4cm角に形づくる。
2．ライスペーパーはキッチンばさみで十字に切り、ぬるま湯につけてもどす。まな板にのせて1を中央に1個ずつのせ、四方から包む。包み終わりを下にして置き、上面に黒いりごまをのせて軽く押さえてつける。
かぼちゃを中央に置き、もどしたライスペーパーを側面に張りつけるようにしながら、すっぽりと包む。
3．フライパンに並べて中火にかけ、面を変えながら、全面を約4分焼く。
＊1人分1個分35kcal／塩分0.2g
（レシピ考案／植田有香子 撮影／田村昌裕）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
■サクもちチーズパイ
チーズ風味と新食感がくせになる！
【材料（8本分）】
ライスペーパー...2枚
卵...1個
牛乳...小さじ4
粉チーズ...適量
【作り方】
1．ライスペーパーはキッチンばさみで十字に切る。バットに卵を割り入れ、牛乳を加えてしっかり混ぜ合わせる。オーブントースターの受け皿にアルミホイルを敷く。
2．卵液にライスペーパーを1切れずつ入れ、やわらかくなったら取り出してバットなどに広げる。粉チーズ小さじ1/2を全面にふり、端から2cm幅の棒状に折り畳んで、1の受け皿にのせる。同様に全部で8本作り、間隔を少しあけて並べる。
3．粉チーズ適量をふり、オーブントースターで約10分焼く（途中焦げそうになったら、アルミホイルをかぶせる）。
＊1本分24kcal／塩分0.1g
（レシピ考案／植田有香子 撮影／田村昌裕）
＊ ＊ ＊
おかずだけではない、ライスペーパーのポテンシャルの高さに驚くこと間違いなし。ひと味違うおいしさを、ぜひ体験してみてください！
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ考案／植田有香子 撮影／田村昌裕 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝徳永陽子／菅野直子