開催：2026.6.28

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 3 - 15 [ドジャース]

MLBの試合が28日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとドジャースが対戦した。

パドレスの先発投手はカイル・ハート、対するドジャースの先発投手は山本由伸で試合は開始した。

2回表、6番 トミー・エドマン 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 SD 0-1 LAD

5回裏、5番 ガビン・シーツ 初球を打ってセンターへのホームランでパドレス得点 SD 1-1 LAD

6回表、5番 マックス・マンシー 2球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドがエラーでドジャース得点 SD 1-2 LAD、6番 トミー・エドマン 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでドジャース得点 SD 1-3 LAD、7番 カイル・タッカー 9球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでドジャース得点 SD 1-5 LAD、8番 ダルトン・ラッシング 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでドジャース得点 SD 1-6 LAD、3番 フレディ・フリーマン 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでドジャース得点 SD 1-7 LAD、4番 ムーキー・ベッツ 3球目を打ってセンターへのスリーランホームランでドジャース得点 SD 1-10 LAD

6回裏、5番 ガビン・シーツ 8球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 2-10 LAD

7回裏、1番 フェルナンド・タティス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 3-10 LAD

8回表、5番 マックス・マンシー 初球を打ってサードへのタイムリーヒットでドジャース得点 SD 3-11 LAD、6番 トミー・エドマン 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでドジャース得点 SD 3-12 LAD、7番 カイル・タッカー 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 SD 3-14 LAD

9回表、3番 ライアン・ウォード 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 SD 3-15 LAD

試合は3対15でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースの山本由伸で、ここまで8勝5敗0S。負け投手はパドレスのランディ・バスケスで、ここまで6勝6敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で5打数、2安打、0打点、打率は.296。さらに、ドジャースの山本由伸はこの試合で6.0回を投げ、5安打（1本塁打）、2失点、4奪三振、防御率は2.67となっている。

ここまでパドレスは43勝38敗で9.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方ドジャースは53勝30敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-28 13:24:43 更新