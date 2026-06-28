アジア勢の厳しい現実…GS27試合でわずか３勝、得失点−34。９か国参戦→決勝T進出は日本と豪州のみ【W杯】
日本時間６月28日、北中米ワールドカップのグループステージがついに終了した。
出場枠が48に増えた今大会から９か国が出場しているアジア勢にフォーカスすると、ラウンド32に進んだのは、日本とオーストラリアだけだ。
韓国とイランはグループ３位で、“復活”の可能性を残していたが、全体の３位ランキングで12チーム中８番目までに入れず、結局敗退となった。
計27試合の戦績は３勝９分15敗。６戦無敗と幸先の良いスタートを切ったものの、大苦戦と言えるグループステージとなった。日本がチュニジアに大勝して以降は白星から遠ざかり、３節は勝利なし。大きく負け越し、得失点は−34まで膨れ上がった。
アジア勢の戦績は以下の通り。
Ａ組１節 〇韓国 ２−１ チェコ
Ｂ組１節 △カタール １−１ スイス
Ｄ組１節 〇オーストラリア ２−０ トルコ
Ｆ組１節 △日本 ２−２ オランダ
Ｇ組１節 △イラン ２−２ ニュージーランド
Ｈ組１節 △サウジアラビア １−１ ウルグアイ
Ｉ組１節 ●イラク １−４ ノルウェー
Ｊ組１節 ●ヨルダン １−３ オーストリア
Ｋ組１節 ●ウズベキスタン １−３ コロンビア
Ａ組２節 ●韓国 ０−１ メキシコ
Ｂ組２節 ●カタール ０−６ カナダ
Ｄ組２節 ●オーストラリア ０−２ アメリカ
Ｆ組２節 〇日本 ４−０ チュニジア
Ｇ組２節 △イラン ０−０ ベルギー
Ｈ組２節 ●サウジアラビア ０−４ スペイン
Ｉ組２節 ●イラク ０−３ フランス
Ｊ組２節 ●ヨルダン １−２ アルジェリア
Ｋ組２節 ●ウズベキスタン ０−５ ポルトガル
Ａ組３節 ●韓国 ０−１ 南アフリカ
Ｂ組３節 ●カタール １−３ ボスニア・ヘルツェゴビナ
Ｄ組３節 △オーストラリア ０−０ パラグアイ
Ｆ組３節 △日本 １−１ スウェーデン
Ｇ組３節 △イラン １−１ エジプト
Ｈ組３節 △サウジアラビア ０−０ カーボベルデ
Ｉ組３節 ●イラク ０−５ セネガル
Ｊ組３節 ●ヨルダン １−３ アルゼンチン
Ｋ組３節 ●ウズベキスタン １−３ DRコンゴ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
出場枠が48に増えた今大会から９か国が出場しているアジア勢にフォーカスすると、ラウンド32に進んだのは、日本とオーストラリアだけだ。
韓国とイランはグループ３位で、“復活”の可能性を残していたが、全体の３位ランキングで12チーム中８番目までに入れず、結局敗退となった。
計27試合の戦績は３勝９分15敗。６戦無敗と幸先の良いスタートを切ったものの、大苦戦と言えるグループステージとなった。日本がチュニジアに大勝して以降は白星から遠ざかり、３節は勝利なし。大きく負け越し、得失点は−34まで膨れ上がった。
アジア勢の戦績は以下の通り。
Ｂ組１節 △カタール １−１ スイス
Ｄ組１節 〇オーストラリア ２−０ トルコ
Ｆ組１節 △日本 ２−２ オランダ
Ｇ組１節 △イラン ２−２ ニュージーランド
Ｈ組１節 △サウジアラビア １−１ ウルグアイ
Ｉ組１節 ●イラク １−４ ノルウェー
Ｊ組１節 ●ヨルダン １−３ オーストリア
Ｋ組１節 ●ウズベキスタン １−３ コロンビア
Ａ組２節 ●韓国 ０−１ メキシコ
Ｂ組２節 ●カタール ０−６ カナダ
Ｄ組２節 ●オーストラリア ０−２ アメリカ
Ｆ組２節 〇日本 ４−０ チュニジア
Ｇ組２節 △イラン ０−０ ベルギー
Ｈ組２節 ●サウジアラビア ０−４ スペイン
Ｉ組２節 ●イラク ０−３ フランス
Ｊ組２節 ●ヨルダン １−２ アルジェリア
Ｋ組２節 ●ウズベキスタン ０−５ ポルトガル
Ａ組３節 ●韓国 ０−１ 南アフリカ
Ｂ組３節 ●カタール １−３ ボスニア・ヘルツェゴビナ
Ｄ組３節 △オーストラリア ０−０ パラグアイ
Ｆ組３節 △日本 １−１ スウェーデン
Ｇ組３節 △イラン １−１ エジプト
Ｈ組３節 △サウジアラビア ０−０ カーボベルデ
Ｉ組３節 ●イラク ０−５ セネガル
Ｊ組３節 ●ヨルダン １−３ アルゼンチン
Ｋ組３節 ●ウズベキスタン １−３ DRコンゴ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！