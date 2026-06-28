「三日間に渡った“空頼みの苦行”もついに終焉」他力本願は叶わず。DRコンゴの勝利でGS敗退決定の韓国、母国メディアは落胆「期待を裏切られた」【Ｗ杯】
韓国代表の北中米ワールドカップはグループステージで幕を下ろした。
グループステージの２試合を消化した時点でＡ組２位をキープしていた韓国だが、最終節で南アフリカに０−１で敗れて３位に転落した。
今大会は３位でも全12グループの中で上位８チームに入れば突破できるレギュレーションとなっているなか、韓国はＫ組とＪ組を除く10グループが最終戦を終えた時点での３位ランキングで、突破圏内でぎりぎりの８位だった。
他会場の結果次第では突破の可能性があったが、グループＫ最終節で、３位ランキング12位のDRコンゴがウズベキスタンを３−１で下して１位に浮上。これにより、韓国は９位に沈み、敗退となった。
この結果を受けて、韓国メディア『ニュース１』は「ホン・ミョンボ監督が率いる韓国代表、三日間に渡った“空頼みの苦行”もついに終焉...32強進出ならず、早期帰国へ」と見出しを打った記事を掲載。「韓国の決勝トーナメント進出への道は完全に断たれてしまった」と報じた。
同メディアは「我々は自分たちの最終戦が終わった時点で、３位ランキングで４位につけていた」とし、当初は突破に向けて有利な立場にいたことを強調する。それでも、結局のところ他力本願は叶わず、「期待を裏切られた韓国は肩を落とすことになった」と伝えている。
韓国は２大会ぶりに決勝トーナメントへ進むことができなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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グループステージの２試合を消化した時点でＡ組２位をキープしていた韓国だが、最終節で南アフリカに０−１で敗れて３位に転落した。
今大会は３位でも全12グループの中で上位８チームに入れば突破できるレギュレーションとなっているなか、韓国はＫ組とＪ組を除く10グループが最終戦を終えた時点での３位ランキングで、突破圏内でぎりぎりの８位だった。
この結果を受けて、韓国メディア『ニュース１』は「ホン・ミョンボ監督が率いる韓国代表、三日間に渡った“空頼みの苦行”もついに終焉...32強進出ならず、早期帰国へ」と見出しを打った記事を掲載。「韓国の決勝トーナメント進出への道は完全に断たれてしまった」と報じた。
同メディアは「我々は自分たちの最終戦が終わった時点で、３位ランキングで４位につけていた」とし、当初は突破に向けて有利な立場にいたことを強調する。それでも、結局のところ他力本願は叶わず、「期待を裏切られた韓国は肩を落とすことになった」と伝えている。
韓国は２大会ぶりに決勝トーナメントへ進むことができなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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