途中出場メッシ、直接FK弾炸裂で３戦連発！ アルゼンチンはGS３連勝！ ヨルダンに３−１快勝【W杯】
現地６月27日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（J組）第３節で、前回王者のアルゼンチン代表がヨルダン代表と対戦した。
ここまで２連勝ですでに首位通過を決めているアルゼンチンは、大エースのリオネル・メッシがベンチスタート。それでも立ち上がりからゲームを支配する。
開始７分、アルバレスのパスに抜け出したロ・チェルソが左足でネットを揺らすも、オフサイドで得点は認められない。それでも19分に先制に成功。敵陣ペナルティエリア手前右からのFKをロ・チェルソが直接決めた。
さらに28分、タグリアフィコのクロスにラウタロがワンタッチで合わせるも、クロスバーを直撃。しかしそのこぼれ球に飛び込んだセネシが敵陣ボックス内で相手に顔面を蹴られてPKを獲得。これをラウタロがきっちりと決めて追加点を奪った。前半を２点リードで終える。
後半に入っても攻撃の手を緩めないアルゼンチン。48分には見事な動き出しで相手の最終ラインを抜け出したラウタロの折り返しをロ・チェルソが押し込む。しかしラウタロがオフサイドを取られて、３点目とはならず。
55分にはワンチャンスをものにされて失点。左サイドからのハッダードのクロスをアル・ダマリにダイレクトで決められて、１点差に詰め寄られる。
60分にはラウタロに代わってメッシが途中出場。５分後にはペナルティエリア手前中央やや左寄りからのFKをメッシが直接狙ったが、枠の上に外れた。
79分、ボックス手前の中央からのFKで再びメッシがキッカーを務めると、自慢の左足を一振り。グラウンダーの狙い澄ました一撃をゴール左に突き刺した。これで３戦連発となったメッシは、今大会６点目をマークした。
このまま試合は３−１で終了。勝利したアルゼンチンは３連勝でGSを終えた。決勝トーナメント１回戦では、カーボベルデと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】凄いとしか言いようがない！ メッシのスーパーFK弾
ここまで２連勝ですでに首位通過を決めているアルゼンチンは、大エースのリオネル・メッシがベンチスタート。それでも立ち上がりからゲームを支配する。
開始７分、アルバレスのパスに抜け出したロ・チェルソが左足でネットを揺らすも、オフサイドで得点は認められない。それでも19分に先制に成功。敵陣ペナルティエリア手前右からのFKをロ・チェルソが直接決めた。
後半に入っても攻撃の手を緩めないアルゼンチン。48分には見事な動き出しで相手の最終ラインを抜け出したラウタロの折り返しをロ・チェルソが押し込む。しかしラウタロがオフサイドを取られて、３点目とはならず。
55分にはワンチャンスをものにされて失点。左サイドからのハッダードのクロスをアル・ダマリにダイレクトで決められて、１点差に詰め寄られる。
60分にはラウタロに代わってメッシが途中出場。５分後にはペナルティエリア手前中央やや左寄りからのFKをメッシが直接狙ったが、枠の上に外れた。
79分、ボックス手前の中央からのFKで再びメッシがキッカーを務めると、自慢の左足を一振り。グラウンダーの狙い澄ました一撃をゴール左に突き刺した。これで３戦連発となったメッシは、今大会６点目をマークした。
このまま試合は３−１で終了。勝利したアルゼンチンは３連勝でGSを終えた。決勝トーナメント１回戦では、カーボベルデと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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