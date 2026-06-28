深澤辰哉のブラックスーツに見惚れる！テレ東音楽祭“あっちこっちふっか”写真に「緊張感が伝わる」「呼吸して～」「ふっかさんファイト」エール続々

【写真】本日放送！生放送前の深澤辰哉の姿が堪能できる“あっちこっちふっか”

テレ東音楽祭公式Instagramでは、本日6月28日夕方6時30分から生放送の『テレ東音楽祭 2026夏』を前に、番組で松本若菜と共にMCを務めるSnow Man・深澤辰哉の写真を公開した。

■音楽番組で初MC！深澤辰哉がテレビ東京をナビゲート

テレ東音楽祭公式アカウントでは、「あっちこっちふっか」というハッシュタグをつけて深澤の写真を投稿している。

この日の深澤は、襟元に繊細なスタッズをあしらったブラックスーツ姿で登場。「テレ東音楽祭 今夜6時30分」と表示されたテレビ画面を紹介するように指を差している。

「１回目はテレ東スタッフでもなかなか行くことのない建物のはしっこの方からお届けでした」と添えたように、スタッフも行くことのないエリアからのレアショットを披露。

「次はどこからお届けでしょうか？お楽しみに！」を添えた。

■写真：資料を手にするMC・深澤辰哉

2つ目の投稿では、「２回目は楽屋から！資料を読み込む深澤さんでした」と説明したように、室内でファイルを持つ深澤の姿が。

手には「テレ東音楽祭 2026 夏 ご出演アーティスト一覧」と書かれたファイルを持っており、準備はまだまだ続くようだ。

テキストでは「次はどこからお届けでしょうか？お楽しみに！」と綴ったように、放送までに深澤の写真が見られそうだ。

この投稿には、「緊張感が伝わってくる」「資料を持つ手がかわいい」「前髪切った？」という声の他、「がんばれ！」「ふっかさんファイトです」「MC楽しみにしているよ」「呼吸して～」など深澤へのエールが続々と寄せられている。