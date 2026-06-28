木村拓哉が竹中直人と「独自の俳優論」を語り合う！TOKYO FM『木村拓哉 Flow』の7月放送分は竹中直人がゲストに登場

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木村拓哉のラジオ番組『木村拓哉 Flow』に竹中直人が7月放送分の4週に渡りゲストで登場する。

■今だから語れる木村と竹中の初共演時の思い出など興味深いトークが満載

木村拓哉がパーソナリティをつとめるレギュラー番組『木村拓哉 Flow』。その7月5日・12日・19日・26日放送回のゲストに俳優・映画監督・ミュージシャンとして第一線で異彩を放ち続ける竹中直人を迎え、賑やかで濃密なトークセッションを繰り広げる。

木村とはドラマ『GOOD LUCK!!』での共演から23年となる竹中直人。当時46歳だった竹中と30歳だった木村が、今だからこそ語れる当時の思い出から現在の活動に至るまで、たっぷりトークを繰り広げていく。

美大時代に没頭した映画制作、素人コメディアンとしてのブレイクから、劇団入団、大河ドラマ『秀吉』の主演まで、竹中が唯一無二のキャリアを築き上げてきた軌跡に木村が迫る。

さらに、モノマネを交えた昭和の大物俳優とのエピソードや忌野清志郎などミュージシャンとの交流、8月公開の出演映画『ゴースト・オブ・ウエノ』に関する話題も。竹中・木村それぞれが語る「独自の俳優論」や、竹中にとっての「人生の1曲」など、Flowならではのトークも必聴だ。

■番組情報

TOKYO FM/JFN全国38局ネット『木村拓哉 Flow』

毎週日曜11:30～11:55

パーソナリティ： 木村拓哉

番組内容： 木村拓哉が、親交のある様々な方々をゲストに迎えながら、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの方が持つ内に秘めた魅力や強さに迫る。番組タイトルにもなっている「Flow」とは、木村拓哉が愛してやまないサーフィンにまつわる単語で「しなやかに波に乗る」ことを意味している。