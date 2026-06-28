ドジャースの地元メディア『ドジャース・ネーション』は27日（日本時間28日）、最新の負傷者情報を紹介。負傷者リスト（IL）入りしていたテオスカー・ヘルナンデス外野手のメジャー復帰が近づいていると報じた。

■マイナーで3本塁打と好調維持

T・ヘルナンデスはドジャース3年目の今季、51試合に出場し、打率.276、7本塁打、31打点を記録。強力打線を支える活躍を見せていたが、左太もも裏の肉離れのため5月下旬にIL入りし、リハビリに励んでいた。

しかし、T・ヘルナンデスは23日（同24日）から傘下3Aオクラホマシティで実戦復帰。3試合連続本塁打を放つなど好調を維持している。パドレス戦前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は、早ければ29日（同30日）のアスレチックス戦でメジャー復帰する可能性があると明かした。

『ドジャース・ネーション』は「ドジャースは今回のケガからの復帰にあたり、実戦感覚を取り戻すためのリハビリ出場を含め、ヘルナンデスに対して慎重かつ時間をかけた調整を行ってきた」とこれまでの経過を紹介。その上で、「その結果、彼は非常に鋭い動きを見せており、チームとしても大きな手応えを感じているはずだ」と伝えている。

また、今季は左翼手として起用されてきたT・ヘルナンデスの復帰後の起用法にも触れ、「左翼ではヘルナンデスとトミー・エドマンがプラトーン（相手投手の左右による使い分け）を組み、必要に応じてアレックス・コールも一角を担うことになる」と予想。外野の選手層が厚くなり、より柔軟なオーダー編成が可能になると分析している。

T・ヘルナンデスは2024年に33本塁打、25年には25本塁打を放ち、チームのムードメーカーとしても存在感を発揮してきた。待望の復帰が近づく33歳のスラッガーに注目が集まる。