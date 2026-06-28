【結果発表】「2026年サンリオキャラクター大賞」最終順位 「ポムポムプリン」が5度目の1位 アニバーサリーイヤーに華を添える
サンリオは、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の最終順位を発表した。
【写真】“推し”は何位？最終順位TOP90 初回＆中間速報順位も
総得票数は過去最多の7064万7379票（昨年比112%）となった。第1位に輝いたのは「ポムポムプリン」（昨年1位）。初回速報順位では「シナモロール」が首位となったが、30周年のアニバーサリーイヤーに700万票以上を集め、2年連続、通算5度目の1位に輝いた。
第2位に「シナモロール」、第3位に「ポチャッコ」、第4位に「クロミ」、第5位に「ハローキティ」がランクイン。長年にわたり世界中のファンから愛され続けるキャラクターたちが、今年も支持を集めた。
また、「ポムポムプリン」は9つの国と地域で、「シナモロール」は4つの国と地域で第1位を獲得した。
公式サイトでは、「2026年サンリオキャラクター大賞」の全順位と、海外の国と地域ごとの第10位までの順位、「2026年サンリオキャラクター大賞パートナー部門」の第15位までの順位、「2026年サンリオキャラクター大賞 ハッピリーナフレンズ部門」の各賞1位を発表している。
また、9月より、「2026年サンリオキャラクター大賞」で最終順位1位〜10位にランクインしたキャラクターによるステージショーを、全国12会場で開催する。イベントでは、ダンスや写真撮影などを通じて、応援してくれたファンへ感謝の気持ちを伝える。
サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年エントリーするのは90キャラクター。今年から新しい投票方法を導入し、これまでよりも簡単に投票できるようになった。
■2026年 最終順位 TOP20
1位：ポムポムプリン
2位：シナモロール
3位：ポチャッコ
4位：クロミ
5位：ハローキティ
6位：あひるのペックル
7位：マイメロディ
8位：タキシードサム
9位：ハンギョドン
10位：リトルツインスターズ
11位：バッドばつ丸
12位：こぎみゅん
13位：マイスウィートピアノ
14位：けろけろけろっぴ
15位：はなまるおばけ
16位：ウィッシュミーメル
17位：ウサハナ
18位：がおぱわるぅ
19位：コロコロクリリン
20位：ぐでたま
■TOP3キャラクターからのコメント
1位：ポムポムプリン
わぁ〜い！うれしいよ〜。い〜っぱい応援してくれて本当にありがとう。みんな、だ〜いすきだよ〜☆これからもよろしくね。
2位：シナモロール
えへへ、とってもうれしいな。キミからのエール、ちゃんと届いたよ♪たくさんの応援、本当にありがとう！
3位：ポチャッコ
みんな、たくさんの応援本当にありがとう！これからもずっと、なかよくしてね★
（C）2026 SANRIO CO., LTD. CHOCOLATE 著作株式会社サンリオ
【写真】“推し”は何位？最終順位TOP90 初回＆中間速報順位も
総得票数は過去最多の7064万7379票（昨年比112%）となった。第1位に輝いたのは「ポムポムプリン」（昨年1位）。初回速報順位では「シナモロール」が首位となったが、30周年のアニバーサリーイヤーに700万票以上を集め、2年連続、通算5度目の1位に輝いた。
また、「ポムポムプリン」は9つの国と地域で、「シナモロール」は4つの国と地域で第1位を獲得した。
公式サイトでは、「2026年サンリオキャラクター大賞」の全順位と、海外の国と地域ごとの第10位までの順位、「2026年サンリオキャラクター大賞パートナー部門」の第15位までの順位、「2026年サンリオキャラクター大賞 ハッピリーナフレンズ部門」の各賞1位を発表している。
また、9月より、「2026年サンリオキャラクター大賞」で最終順位1位〜10位にランクインしたキャラクターによるステージショーを、全国12会場で開催する。イベントでは、ダンスや写真撮影などを通じて、応援してくれたファンへ感謝の気持ちを伝える。
サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年エントリーするのは90キャラクター。今年から新しい投票方法を導入し、これまでよりも簡単に投票できるようになった。
■2026年 最終順位 TOP20
1位：ポムポムプリン
2位：シナモロール
3位：ポチャッコ
4位：クロミ
5位：ハローキティ
6位：あひるのペックル
7位：マイメロディ
8位：タキシードサム
9位：ハンギョドン
10位：リトルツインスターズ
11位：バッドばつ丸
12位：こぎみゅん
13位：マイスウィートピアノ
14位：けろけろけろっぴ
15位：はなまるおばけ
16位：ウィッシュミーメル
17位：ウサハナ
18位：がおぱわるぅ
19位：コロコロクリリン
20位：ぐでたま
■TOP3キャラクターからのコメント
1位：ポムポムプリン
わぁ〜い！うれしいよ〜。い〜っぱい応援してくれて本当にありがとう。みんな、だ〜いすきだよ〜☆これからもよろしくね。
2位：シナモロール
えへへ、とってもうれしいな。キミからのエール、ちゃんと届いたよ♪たくさんの応援、本当にありがとう！
3位：ポチャッコ
みんな、たくさんの応援本当にありがとう！これからもずっと、なかよくしてね★
（C）2026 SANRIO CO., LTD. CHOCOLATE 著作株式会社サンリオ