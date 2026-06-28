二宮和也＆渋谷すばるW主演ドラマ『あぶない放課後』のBlu-ray＆DVD BOX発売へ 正反対のキャラクターを熱演
俳優の二宮和也＆渋谷すばるのW主演によるドラマ『あぶない放課後』のBlu-ray＆DVD BOXが、10月14日に発売されることが決定した。
原作は二ノ宮知子氏による『天才ファミリー・カンパニー』（幻冬舎コミックス刊）。1999年4月期にテレビ朝日系で放送され、2人のほか、加藤あい、水川あさみ、かとうれいこ、高橋克実、高樹沙耶、岩城滉一らが出演。主題歌にはV6「Believe Your Smile」が使用された。
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夏木勝幸（二宮）は自分を天才と信じて疑わない高校2年生。全国模試でもトップを取り、ハーバード大を目指している。そんな勝幸が密かに恋心を抱いているのは、同じクラスの永沢京子（加藤）。勝幸が小説を読みふける京子の横顔を見つめていると突然、窓の外にセーラー服を着せられたガイコツが。
ミステリー好きの京子はさっそく犯人捜しを開始。あろうことか勝幸は容疑者にされてしまう。疑いは晴れたものの、散々な目にあわされ帰宅した勝幸を待っていたのは、母の再婚相手の息子・田中春（渋谷）という、勝幸とは正反対の野性児だった。
二宮がふんするのは誰もが認めるエリート高校生・勝幸。渋谷が演じるのは野生児・春。こちらは気さくで天真らんまんなキャラクター。タイプの違う2人が、学園の美少女・永沢京子をめぐって恋のバトルを展開。学園内のミステリアスな事件に挑み、毎回スリリングな展開で見る者を引き付ける。
原作は二ノ宮知子氏による『天才ファミリー・カンパニー』（幻冬舎コミックス刊）。1999年4月期にテレビ朝日系で放送され、2人のほか、加藤あい、水川あさみ、かとうれいこ、高橋克実、高樹沙耶、岩城滉一らが出演。主題歌にはV6「Believe Your Smile」が使用された。
夏木勝幸（二宮）は自分を天才と信じて疑わない高校2年生。全国模試でもトップを取り、ハーバード大を目指している。そんな勝幸が密かに恋心を抱いているのは、同じクラスの永沢京子（加藤）。勝幸が小説を読みふける京子の横顔を見つめていると突然、窓の外にセーラー服を着せられたガイコツが。
ミステリー好きの京子はさっそく犯人捜しを開始。あろうことか勝幸は容疑者にされてしまう。疑いは晴れたものの、散々な目にあわされ帰宅した勝幸を待っていたのは、母の再婚相手の息子・田中春（渋谷）という、勝幸とは正反対の野性児だった。
二宮がふんするのは誰もが認めるエリート高校生・勝幸。渋谷が演じるのは野生児・春。こちらは気さくで天真らんまんなキャラクター。タイプの違う2人が、学園の美少女・永沢京子をめぐって恋のバトルを展開。学園内のミステリアスな事件に挑み、毎回スリリングな展開で見る者を引き付ける。