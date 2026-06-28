「パドレス３−１５ドジャース」（２７日、サンディエゴ）

ドジャースが今季最多タイとなる２桁１５得点の大勝。大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数２安打で２試合ぶりのマルチ安打を記録。六回にチームは今季初の１イニング３本塁打をマーク、一挙９得点のビッグイニングでパドレスを突き放した。先発の山本由伸投手が６回２失点で大谷翔平投手、菅野智之投手と並んで今季日本勢最多タイとなる８勝目を挙げた。

１点リードの五回だった。安定したピッチングを続けていた山本が先頭のシーツに初球を捉えられた。打球はバックスクリーンへ飛び込む同点ソロ。試合を振り出しに戻され、敵地には反撃ムードが漂ったがしっかりと後続を断った。

すると直後の六回、フリーマンが敵失の間に二塁から激走して生還。３６歳の走りっぷりが打線に火をつけた。エドマンの適時三塁打、さらに不振にあえぐタッカーが価値ある２ランを放つと、ラッシングも右翼へ９号ソロをたたき込んだ。

ベンチ前で大谷が笑みを浮かべながら迎えると、自らも３試合連続安打となる右前打を放ってチャンスメーク。ここからベッツの３ランも飛び出し、今季初の１イニング３発、一挙９得点のビッグイニングだ。

山本は直後のイニングでタイムリーこそあびたが、しっかりと最少失点で切り抜け６回２失点。攻撃が長くなった直後のイニングを冷静に切り抜け、６回２失点で４当番連続のクオリティースタート（６回以上、自責点３以下）を達成。大谷、菅野に並ぶ今季日本勢最多タイの８勝目だ。

大谷は八回にも中前打を放ち、２試合ぶりのマルチ安打をマーク。ここからマンシーの適時内野安打、タッカーが３安打目となる中前２点打を放つなど一挙４点を奪った。九回の第６打席は野手デュランがマウンドに上がっていたが、代打を送られ途中交代となった。その後、ウォードの右前適時打で今季最多タイの１５得点となった。

チームも同地区のライバルに連敗することなく、敵地で１勝１敗のタイに。難しいゲームでしっかりと勝利をもぎ取った。