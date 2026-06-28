アジア勢で突破したのは日本、豪州の2か国だけ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は27日（日本時間28日）、1次リーグ全日程が終了し、決勝トーナメントに進出する32チームが出揃った。日本はF組2位で突破した一方、韓国をはじめアジア勢の32強は2チームにとどまり、惨敗の結果に。ファンからは「アジア枠減らされるな」「アジア弱すぎるからしゃーない」と懸念する声が上がっている。

1次リーグ最終日となったこの日、A組3位で終えていた韓国は3位グループ9番手以下となり、敗退が決まった。出場48チームに増えた今大会、アジア勢は「4.5」から「8.5」に出場枠が増加。大陸間プレーオフに勝ち、9チームが出場した。日本（F組2位）とオーストラリア（D組2位）が突破したが、32強はこの2チームにとどまった。

一方、残り7チームは敗退。カタール、サウジアラビア、イラク、ヨルダン、ウズベキスタンの5チームが最下位で、3チームが3戦全敗だった。

これにより危惧されるのが、アジアの出場枠の保持だ。X上のファンからは「次からアジア枠減らされるなこれ…」「4.5→8.5に増枠して、9カ国中5カ国が最下位、自力通過は2カ国のみというのは寂しい」「アジア枠減らそう」「欧州枠を増やさないと」「減らされても文句言えない」「アジア弱すぎるからしゃーない」など悲観する声があふれた。



（THE ANSWER編集部）