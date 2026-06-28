日本時間30日にブラジルと対戦

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント（T）1回戦でブラジルと激突する。大一番を前に、今大会の日本に関する世界4位のデータが判明した。

1次リーグF組の日本は初戦、強豪オランダ相手に2度追いつく展開で2-2ドローとし、2戦目のチュニジア戦では4-0で快勝した。最終戦ではスウェーデンと引き分け、2位で決勝T進出を決めた。

ここまでの戦いぶりで評価されたのは“守備力”だ。国際サッカー連盟の教育研究機関でもあるスイス拠点の調査機関「CIESフットボール・オブザーバトリー」は28日までに公式Xを更新。「最も成功しているチームはしばしば最もチャンスを与えていないチームでもある」とし、IMPECT（ドイツのデータ分析会社）提供の被xG（ゴール期待値）を紹介した。1位は0.13のスペイン、2位は0.31のアルゼンチン、3位は0.42のポルトガルと続き、日本は0.47の4位になっている。ブラジルはトップ10に入らず、FIFAランキング2位のフランス、同4位のイングランドを上回っている。

さらに「ブラジルにとっては日本戦という非常に難しいマッチが待っている あなたの考えは？」と記していた。

ブラジル戦はGK鈴木彩艶を中心にDF冨安健洋、MF佐野海舟らが王国の攻撃をどこまで封じ込められるか、注目が集まる。



（THE ANSWER編集部）