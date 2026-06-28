敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースは27日（日本時間28日）、敵地でパドレスと対戦。6回にダルトン・ラッシング捕手が9号ソロを放った。出迎えた大谷翔平投手のリアクションに日本のファンは感激している。

5-1の6回1死走者なし。ラッシングはパドレス2番手バスケスの6球目を強振した。グングン伸びた打球は右中間席に着弾。ドジャースに追加点をもたらした。ベンチ前で出迎えた大谷は満面の笑み。手を合わせると、何か声をかけラッシングのお尻を叩いて祝福した。

大谷とラッシングは、24日（同25日）のツインズ戦で意思疎通が上手くいかず。大谷が厳しい表情で言葉をかけるシーンもあり、その後ラッシングはベンチでロバーツ監督らから声を掛けられていた。テレビ中継で詳細に映されていたこともあり話題となっていた。

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継などにも映っていたラッシング本塁打後のワンシーン。ネット上の日本のファンからは「これを見れば、翔平とラッシングが良い関係を構築していることが分かるよね」「大谷さんとラッシング、色々と言われていたけどこの表情が答えだよね」「なんか色々あったからこの光景泣けるね」「大谷さんのラッシング出迎え。なんかウルッと来る」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）