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フレッドペリーは、「フレッドペリー リラックス Tシャツ」を5％オフの12,540円（税込）で販売しています。

[フレッドペリー] RELAXED T-SHIRT (JP, アルファベット, S, 100 WHITE) [並行輸入品] FRED PERRY(フレッドペリー) \12,540 （2026/06/26 13:44時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

厚みのある生地感とリラックスフィットで、男女問わず着回せる万能な一枚

フレッドペリー リラックス Tシャツは、しっかりとした厚みのあるヘビーウェイトのコットンを100%使用した、ワンポイントTシャツ。

トレンド感のあるリラックスフィットのシルエットが特徴的。身幅や着丈がゆったりと作られており、厚みのある襟リブがデザインのアクセントになっています。サイドにはさりげなくスリットが入っているため、裾をボトムスから出したアウトスタイルでも重たくなりすぎず、バランス良く着こなせるのが魅力です。

しっかりとした生地感でありながらも肌触りが良く、これからの汗ばむ季節に1枚で着てもサマになります。S〜XLまでの幅広いサイズ展開でユニセックスで着用できるため、パートナーとお揃いにしたり、あえてオーバーサイズを選んでゆったりと着こなしたりするのもおすすめです。

カジュアルから少しきれいめなスタイルまで、幅広く着回せる頼れるTシャツ。本格的な夏に向けて、ぜひこの機会にチェックしてください！

フレッドペリーのTシャツがAmazonでお買い得！

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