【Sanrio Kawaii Me Live!】 2027年 リリース予定

サンリオは、自社ゲームブランド「Sanrio Games（サンリオゲームズ）」の新作として、Android/iOS用ダンス&リズムゲーム「Sanrio Kawaii Me Live!（サンリオカワイイミライブ！）」を2027年にリリースすることを発表した。

サンリオキャラクターにまつわる楽曲などで“超KAWAII”ダンスとリズムゲームが遊べる本作には、自身のプレイスタイルに合わせて選べる「2つのモード」が登場。また、キャラクターの衣装の着せ替えや、ステージのコーディネートなどを楽しむこともできる。

楽曲にはSNSを中心に大ヒット中の「プリンとマフィンのポムポムビート☆」などの人気曲を収録。今後も公式サイトや公式Xで体験可能な楽曲の情報を随時公開予定としている。

【収録楽曲】 1.KAWAII FESTIVAL(ゲームRemix) 2.Welcome to this World of Dream (ゲームRemix) 3.まんまるらいと(ゲームRemix) 4.Greedy Greedy 5.プリンとマフィンのポムポムビート☆ 6.めろめろ♡マイメロディ 7.ろまんてぃっくバナナパルフェ

また、2027年のリリースに先立ち、「Sanrio Kawaii Me Live!」を先行体験できるクローズドベータテストが実施決定。募集期間は6月28日13時から7月7日23時59分までで、実施期間は7月15日13時から7月21日23時59分まで。「Sanrio Kawaii Me Live!」公式サイトに掲載されている参加者募集ページより応募できる。

□参加者募集ページ

【募集概要】

募集期間：6月28日13時～7月7日23時59分

実施期間：7月15日13時00分～7月21日23時59分

【注意事項】

・日本国内にお住まいの方を対象としております。

・応募はお一人様1回までとなります。

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