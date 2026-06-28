ガールズバンド・SILENT SIRENの黒坂優香子が25日、自身のインスタグラムを更新。ふんわり感のあるコーデの写真を公開し、ファンの反響を呼んでいる。



【写真】横から見るとまんまる ボリューミーなシルエット

アップしたのは黒でまとめたコーデにサンダルのスタイルで、サイドがシースルーになった階段で撮影したショット。黒坂は2024年10月に音楽プロデューサーと「今年の夏に入籍致しました」と明かし、今年2月17日には新しい命を授かったことを報告している。



「ボリューミーなシルエットが可愛いワンピース。 お腹が大きくても余裕で着られて嬉しい♡」と記したように、お腹周りはゆったり。「妊娠中だけじゃなく産後にも着られるお洋服を探すの楽しいな♡」とお腹に子どもを宿してからもファッションを楽しんでいることをうかがわせた。



ほかにも、ケーキがずらりと並んだティータイムの姿も披露。座ると、お腹がかなり大きくなってきた印象も受ける。「前から見るとそんなにわからないけど横から見ると まんまるです だいぶお腹も目立つようになってきた。」とつづった。



23日にはメンバーに祝福してもらったことを報告。翌24日には「少し前の」と前置きしてカフェでくつろぐ写真を公開している黒坂に、ファンからは「とてもかわいいです」「オシャレ」「似合ってる」「こんな可愛い妊婦さんいるなんて」といったコメントに加え、「あまり無理しないでね」と気遣う声も寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）