アルジェリアとオーストリアがともに決勝ラウンド進出を決めた

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月27日にグループステージ最終日を迎え、決勝ラウンド進出全32チームが出揃った。

全12グループの最後に行われたグループJの最終節では、連覇を目指すアルゼンチンが3-1でヨルダンに勝利してグループ首位通過を決めている。また、アルジェリアとオーストリアの試合は3-3のドローでオーストリアが2位、アルジェリアが3位で、ともに決勝ラウンド進出を決めた。

グループステージ最終日では、アルゼンチンに加えて優勝候補に挙げられていたイングランド（グループL）とコロンビア（グループK）が首位通過を決めた。また、ガーナを破ったクロアチア（グループL）とポルトガル（グループK）、オーストリアが2位通過を果たしている。

今大会は出場国数が32から48に増えたことで、全12グループのうち成績上位8グループの3位も決勝ラウンドに進出できるレギュレーションとなっている。先のアルジェリアとともに、W杯初勝利を挙げたコンゴ民主共和国（グループK）が12位から一気に首位に浮上。また、ガーナ（グループL）も12チーム中3位となって決勝ラウンド進出を決めた。

一方、この結果によって他グループの結果待ちだったイラン（グループG3位）と韓国（グループA3位）のアジア2か国は敗退となった。最終的にアジア勢で決勝ラウンドに進出できたのは日本（グループF）とオーストラリア（グループD）の2か国のみになっている。（FOOTBALL ZONE編集部）