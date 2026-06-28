ブラジル国内で、日本代表選手の言葉が波紋を呼んでいる。日本代表ＦＷ塩貝健人（２１）は２６日（日本時間２７日）、決勝トーナメント１回戦で対戦するブラジルの印象について聞かれると「昔は強かったけど、今はどうなんですかね」と回答。日本戦で９試合５得点のネイマールについても「それは昔のネイマールじゃないですか。今は大丈夫だと思います。今の（日本の）センターバック陣も、すごくいい選手がそろっているので」と発言した。その塩貝のコメントを２７日、ブラジル各紙が一斉に報じた。

とりわけネイマールへの発言がクローズアップされた。ブラジル代表最多得点記録（７９点）持つ背番号１０は、ブラジルの英雄であり、国民から愛された絶対的なヒーロー。塩貝の発言は一部メディアを刺激したようで、週刊誌「ヴェージャ」電子版は「傲慢な物言いだ」などと批判した。

ただし、近年のネイマールは故障が非常に多く、今大会でも１次リーグ最後のスコットランド戦に後半途中から出場しただけ。主役の座はビニシウス（Ｒマドリード）らへ譲っている。今のネイマールが昔と同じではないのは誰の目にも明らかで、「間違った事は言っていない」という声も少なくない。