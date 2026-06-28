◇ナ・リーグ ドジャース15―3パドレス（2026年6月27日 サンディエゴ）

ドジャースは27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦に今季最多タイの15得点で大勝し、貯金を今季最多タイの23とした。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は2試合ぶり今季26度目のマルチ安打を記録し、勝利に貢献。5打数2安打で、今季の打率は.296となった。先発の山本由伸投手（27）は6回5安打2失点と持ち味の安定感を存分に発揮し、今季8勝目を挙げた。

山本の好投に打線が猛攻で応えた。山本は初回、2回と3者凡退で終える抜群の立ち上がり。3回は先頭のアンドゥハーにこの日初安打を許したが、次打者・ワグナーをカットボールで狙い通りの一ゴロ併殺に仕留めるなど、結果的にこの回を3人で終えた。

直球を軸に、カーブ、カットボール、シンカー、スプリットなど多彩な変化球を効果的に配球し、パドレス打線に的を絞らせなかった。1―0の5回、先頭のシーツに対して投じた初球の95.9マイル（約154.3キロ）直球を捉えられ、中越え同点ソロを浴びたが、動じることはない。落ち着いて後続を抑え、まずは最少失点で先発投手としての責任投球回を投げ抜いた。

味方打線が猛攻撃を仕掛けたのは1―1の同点で迎えた6回だ。先頭の

フリーマンが右中間二塁打で出塁すると、1死後、マンシーの二塁へのゴロを相手が失策し勝ち越し。その後、打線の勢いは止まらなかった。エドマンが右翼線に適時三塁打を放ち、1死三塁からタッカーが右翼席に7号2ランを放ち、4点差にリードを拡大。次打者・ラッシングも右翼席に14試合ぶりとなる9号ソロを放ち、2者連続弾でさらに得点を加えた。

まだ終わらない。1死一塁から大谷がバスケスの直球を捉え、右前安打で3試合連続安打を記録。打球速度112.3マイル（約180.7キロ）の強烈な打球を放ち、好機を拡大した。パヘスの四球、フリーマンの内野ゴロで三塁へと進むと、ベッツの3試合連続11号3ランで生還した。

打者12人攻撃を繰り出し、3本塁打を含む6安打で一挙9得点。大谷は8回にも安打を放ち、2試合ぶりのマルチ安打を記録した。山本は猛攻直後の6回に1点を失ったが、今季12度目のクオリティスタート（QS＝6投球回以上、自責点3以内）を記録し、先発投手としての仕事を十分に果たした。

前日26日（同27日）の試合では「BEAT LA！」の大合唱で盛り上がった敵地を、山本の好投と打線の猛攻撃で黙らせた。