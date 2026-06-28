タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１１時）が２７日に放送され、女優の内田有紀（５０）とアイドルグループ・ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３１）が出演。２人は同局系連続ドラマ「ラストノート」（木曜・午後１０時、７月９日スタート）でダブル主演で恋人役を演じる。

料理はするかという話題から、庄司が「スーパーで買い物とかされるんですか？」と問うと、「僕はめちゃくちゃします」と寺西。続けて「さすがにタイムセールで半額になたものとかは…（買わないですよね）」との質問にも、寺西は「めちゃくちゃ買います。なんなら待ちます。シール貼ってるお店の方の近くにいって」と答えた。内田も「私もかわいいふりして待ってます」と、そろって“庶民的”な素顔を明かした。

また、寺西がジュニア時代からともに活動し、一緒にｔｉｍｅｌｅｓｚに加入した原嘉孝からの“タレコミ”を庄司が紹介。寺西に直してほしいところとして「２人でご飯に行くと、無条件に『原くん、ごちそうさま』と言ってきて、僕が払うことがあるのですが、一応、あなた２年先輩ですよね…と内心思ってます」と読み上げると、「ガチのやつだ」とうつむく寺西。「男気がすごく強いタイプなんですよ。それに甘えてるのはありますね」と認め、自身を「めちゃくちゃケチです」と語った。

さらに「スーパーの割引を待っちゃう話もかわいいもんで、ずっと色んなところで…お弁当２個持って帰っちゃうとか」と“白状”したが、これには「いいよ、いいよ、余ってるんだから」と藤本。内田は「言い方を変えれば、しっかりしてるってことですよね」と優しくフォローしていた。

そんな内田は藤本に「寺西さんのすてきだなと思うところは？」と問われると、「言葉遣い」と返答。藤本が「ちょっと品があるんですよね」と共感すると、「そう！ この言葉遣いができるっていうことは、本当に年上キラー」と、ドラマの恋人役を連想させるように絶賛。

この様子を見ていた庄司は「年上キラーって言われた時の寺西さんのまんざらでもない顔が、ちょっと腹が立ちました」とやきもちを焼いていた。