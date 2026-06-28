◇MLB ドジャース15−3パドレス(日本時間28日、ペトコ・パーク)

ドジャースは6回に一挙9得点をあげるなど、同地区ライバルのパドレスを圧倒。山本由伸投手が8勝目を手にしました。

1−1の6回、先頭打者のフレディ・フリーマン選手の二塁打をきっかけに打線が奮起。1アウト2塁からマックス・マンシー選手の鋭い打球がセカンドの失策を誘い、フリーマン選手が2塁から激走をみせて、勝ち越しのホームインとなります。さらにトミー・エドマン選手がタイムリー三塁打を放つと、カイル・タッカー選手やダルトン・ラッシング選手の2者連続ホームランで一気に5点差に突き放します。

さらに大谷翔平選手にも安打が飛び出すなど、1アウト1、2塁となったところで2番手のランディ・バスケス 投手が降板。勢いづいたドジャース打線はさらに四球で満塁とし、フリーマン選手の内野ゴロの間に1点を追加します。さらに4番のムーキー・ベッツ選手がロン・マリナチオ投手の変化球をとらえ、3試合連続となるとどめの3ラン。この打者12人で3本塁打を含む一挙9得点で試合を決めました。

8回にも大谷選手の安打から打線がつながり、さらに4点を追加。9回はパドレスの野手が登板する展開となり、さらに1点を加えました。フリーマン選手が3安打1打点、ベッツ選手が3試合連続本塁打で3打点、タッカー選手が7号を含む3安打4打点を記録するなど、終わってみれば17安打15得点で圧倒しました。

投げては山本由伸投手が6回2失点の力投。ストレート、スプリット、シンカー、カットボール、カーブ、スライダーなど様々な球種を駆使し、5回にガビン・シーツ選手のソロホームラン、6回にもシーツ選手にタイムリーを浴びましたが、6回89球、5安打、4奪三振、2四球、2失点の内容でした。12点リードの9回はドジャースも野手登板。ベテランのミゲル・ロハス選手が無失点で締めました。

山本投手が6回2失点で今季8勝目。大谷選手は大量リードの9回は代打を送られる中、5打数2安打の活躍。3試合連続安打としています。