【FIFAワールドカップ2026】パナマ代表 0ー2 イングランド代表（日本時間6月28日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）

【映像】衝撃の神ムーブ＆芸術的ヘッド弾（実際の映像）

イングランド代表FWハリー・ケインが、母国のレジェンドを超える新記録を樹立。DFの死角に入り込む“半歩先”の動きから生まれたヘディング弾に、ファンが沸いた。

イングランドは日本時間6月28日、FIFAワールドカップ2026のグループL第3節でパナマ代表と対戦。ワントップで先発出場したハリー・ケインが、歴史に名を刻む一撃を見せた。

1ー0とリードして迎えた67分、左サイドの裏へ抜け出したジュード・ベリンガムがボックス脇でボールをキープ。そのまま縦に持ち出すと、逆足の左でゴール前へクロスを供給した。

この瞬間、ケインはマークについていたDFアンドレス・アンドラーデの背後に入り込み、視界から姿を消す。タイミングを見計らって“半歩”前へ出ると、最後は頭で合わせてゴールネットを揺らした。

DAZNで解説を務めた水沼貴史氏も「一度相手に見られながら、隠れるようにしてボールが出てくる瞬間に合わせている。うまいですよね」と、その駆け引きを高く評価した。

SNSでも「別格！」「ケインのゴールうますぎる」「これぞケインというゴールだな」「こういう消える動きがマジでうまいよな」「まさに神出鬼没のストライカー」「DFからしたら、いきなり現れた感じよな」といった称賛の声が相次いだ。

このゴールでケインはワールドカップ通算11得点とし、ギャリー・リネカー氏が持っていたイングランド代表の大会最多得点記録を更新。大会通算得点ランキングでも8位タイに浮上した。

なお、試合はイングランドが2ー0で勝利し、グループ首位でラウンド32進出を決めている。

（FIFAワールドカップ2026）