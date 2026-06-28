世界的スターへと上り詰めたビートたけしが相方のビートきよし、番組スタッフから「比べられることに劣等感は?」と問われ…
ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、お笑いコンビ・ツービートのビートきよしの“イマ”に独占密着した。
「NO MAKE」場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○ビートきよしが相方のビートたけしについて語る「本当に最高の相方」
1972年に「ツービート」を結成し、1980年代の漫才ブームを牽引したきよし。その後、番組MCや映画監督として世界的スターへと上り詰めた相方に対して、番組スタッフから「比べられることに劣等感は?」と問われると、きよしは「劣等感はない。相方は相方だし、個性が違うから」と即答する。
さらに「嫌な奴だったら、そういうふうに思ったかもしれない。良い奴だから頑張ってほしいって思う」「ハリウッドまで行って、そんなのお笑いでいない」とリスペクトを込めた。2人が最後に漫才をしたのは10年以上前だというが、「自分一人でやればいいんだけど、相方も人がいいのか、『せっかくやってきたんだから』と言って、『解散する』とは絶対言わない」と絆の深さを語った。
また、今年2月に行われたお笑いイベントで再会した際には、楽屋に挨拶へ行った際のやり取りや、舞台上に呼ばれたというエピソードも披露。「本当に最高の相方」と笑顔を見せた。
【編集部MEMO】
『ABEMAエンタメ』では、ABEMA厳選の「エンタメニュース」を動画にこだわって配信中。最新ニュースはもちろん、初出しの解禁情報をどこよりも最速で紹介する。さらに、“エンタメ情報の発信源”となっている芸能人・有名人のSNSをアベマ独自の目線でオリジナルニュース化。地上メディアと差別化したコンテンツ制作でアベマ世代の最旬とトレンドを届ける。
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○ビートきよしが相方のビートたけしについて語る「本当に最高の相方」
1972年に「ツービート」を結成し、1980年代の漫才ブームを牽引したきよし。その後、番組MCや映画監督として世界的スターへと上り詰めた相方に対して、番組スタッフから「比べられることに劣等感は?」と問われると、きよしは「劣等感はない。相方は相方だし、個性が違うから」と即答する。
また、今年2月に行われたお笑いイベントで再会した際には、楽屋に挨拶へ行った際のやり取りや、舞台上に呼ばれたというエピソードも披露。「本当に最高の相方」と笑顔を見せた。
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