【昭和〜平成スター列伝】歌姫テイラー・スウィフトとＮＦＬのスーパースター、トラヴィス・ケルシーは、ニューヨークのマジソンスクエア・ガーデン（ＭＳ・Ｇ）を３日間、貸し切りにした豪華な結婚式を７月３日（日本時間４日）に予定しており、その総額は数百万ドル（数億円）に上るという。

ＭＳ・Ｇは言うまでもなく、多くの名勝負を生んだ格闘技の殿堂。日本人トップレスラーも何度か出場しており、昭和の時代にはそのたびに大きなニュースとなった。

日本人で初めてＭＳ・Ｇのメインに立つ快挙を達成したのは狎こΔ裡隠曲賢瓩海肇献礇ぅ▲鵐版肋譴世辰拭Ｇ肋譴錬嘉挂椶粒こ綾す圓暴个討い殖隠坑僑看２月１７日（日本時間１８日）に当時のＷＷＷＦ（現ＷＷＥ）世界ヘビー級王者の狄祐嵌電所瓩海肇屮襦璽痢Ε汽鵐泪襯船里暴蘢戦。１万４７００人の大観衆を前に激闘を展開した。本紙は１面で詳細を報じている。

「試合は馬場の突進から始まった。ヤツ手のような巨大な手をふるってサンマルチノに痛烈な張り手を叩きつけた。サンマルチノは馬場の２０９センチの長身にガップリ組みつくと怪力のベアハッグ（サバ折り）で絞り上げて強引にフォールを狙う。馬場はヘッドロックから十八番ココナッツクラッシュの強襲。しかし王者には通じない。ならばと馬場は王者の足を狙った。しかしここに一瞬のスキが生じる。リストロックでじわじわスタミナを奪うと、馬場の巨体をグイッとかつぎ上げた。狄祐嵌電所疉殺のカナディアン・バックブリーカーがついに爆発。サンマルチノの肩の上で揺れる馬場は１３分３８秒、たまらずギブアップ。王者は馬場の巨体を丸太のようにマットに放り出した」（抜粋）

２本目が始まると馬場は逆転を狙って攻め込んだが、サンマルチノに必殺のカナディアン・バックブリーカーを決められる。ここで時計は午後１１時となる。「ニューヨーク市条例」（午後１１時以降の興行は認可せず）が適用されて、レフェリーが試合を止めた。つまり２本目は時間切れ引き分け。試合は０―１で馬場の敗退となった。馬場と師匠のフレッド・アトキンスは猛抗議したが受け入れられず、裁定は覆らなかった。

しかし、馬場はニューヨークのファンに鮮烈な印象を残し、サンマルチノとの友情も深めた。６７年に日本プロレスに初来日を果たしているが、馬場にキャデラックを贈った話は有名である。全日本プロレス旗揚げ後は常連となって多くの名勝負を展開した。

馬場は同年２月だけでもルー・テーズのＮＷＡ世界ヘビー級王座（８日）、フレッド・ブラッシーのＷＷＡ世界ヘビー級王座（２８日）、そしてサンマルチノのＷＷＷＦ王座（１７日）と、当時「３大王座」と呼ばれたベルトに挑戦という前人未到の偉業を達成している。永遠に歴史に残る狎こΔ裡隠曲賢瓩龍盪塔である。

（敬称略）