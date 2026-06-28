◇米女子ゴルフツアー 全米女子プロ第3日（2026年6月27日 米ミネソタ州 ヘーゼルティンナショナルGC＝6760ヤード、パー72）

第3ラウンドが行われ、43位から出た渋野日向子（27＝サントリー）は2バーディー、8ボギーの78と崩れて通算6オーバーで66位に後退した。

「チャンスが決めきれずの前半だった。後半もショットも乗せることができず苦しいラウンドになった。結構落ち込んだ。なかなか流れを変えることができなくて、すごい疲れる内容だった」。ホールアウトした渋野は残念そうに話した。

出だしの10番でボギーが先行したが、11番で6メートルを流し込みバウンスバック。続く12番で2メートルのパーパットを外し、その後は耐える展開になった。ティーが前に出され1オン可能となった16番パー4で2・5メートルのチャンスをつくったが、ものにできず。取り返せないまま折り返し、後半は6ボギーを喫しずるずると後退した。

強風の中のラウンドだったが「風に関しては深くは考えてなかった。自分の体の問題。言い訳にはしたくないけど、ドライバーも飛んでないような感じはあった。グリーン周りで何とかできればという感じだったけど、なかなか難しかった」と疲労感をにじませた。

19年AIG全英女子オープン以来のメジャー2勝目は遠のいた。意地を見せたい最終日へ。「まだ1日ある。最後にいいゴルフができるうように頑張る」と視線を上げた。