2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」が28日、9月から全国ホールツアー「AMPTAKx侵略計画レインボーロード中93%」の開催を発表した。愛知・大阪・東京・福岡4都市で全11公演を回る。3月20、21日に神奈川・Kアリーナ横浜でライブをして以来、ついに新たなステージが決まった。

前回のタイトルは「AMPTAK海賊団×レインボーロード中88%」。今回は「93％」。グループ最大の目標に掲げる埼玉・ベルーナドームでのワンマンライブ（100＆）へ向けての前進を表している。いつもはポップで明るいキャラクターのAMPTAKが、「侵略ツアー」と題して、ダークな雰囲気をまとった宇宙人のような新ビジュアルで登場。まぜ太は「２年ぶりのツアー決定。俺たちが会いに行っちゃうよ。お前に会いたかったから、まーじでたのしみ」とコメントした。

早速、公式ファンクラブ「アンプタックラブ!!」の有料会員を対象としたチケットの最速先行受付（抽選）はスタート。夢へとつながる「レインボーロード」もいよいよ佳境。お祭りムード満載のライブで、日本列島をにぎやかにしてみせる。