「頑張って働いているのになぜかお金が貯まらない…」そんな経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな中、「貯まらない家には共通の特徴があり、プロが一目見れば丸わかり」と語るのはお片づけ習慣化コンサルタントの西崎彩智（「崎」は正しくは「たつさき」）さんです。そこで今回は西崎さんの著書『時間とお金にゆとりが生まれる 貯まる片づけ』より一部を抜粋し、「今いる環境を『貯まる家』へと変えるメソッド」をお届けします。

【写真】物をかき分けて寝る日々にさよなら！ホテルのように美しくなった寝室

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「寝室」を片づけるとお金持ちになれる!?

貯まらない寝室は「倉庫化」している

お金の貯まらない家の寝室は、多くの場合「倉庫」と化しています。

具体的には、ベッド周りに化粧品やペットボトル、食べ物などが規則性なくゴチャゴチャと置かれて、床に本や雑誌が積まれていたり、脱いだ服がグチャッと放り投げられたりしているといった様子です。

ベッド下には、中に何が入っているかわからない段ボールや紙袋が押し込まれたまま、放置されています。

またストーブや扇風機など、季節の家電も放置されていることが少なくありません。快適に過ごせる状態ではなく、まるで倉庫のようにものがあふれています。

「寝室の汚い家」はお金が貯まらない

では、なぜ寝室が倉庫化するのでしょうか？

それは、家の中でもいちばんのプライベートゾーンだから。来客があっても、寝室までは入りません。つまり寝室は、自分の最も内なる部分なのです。だからこそ寝室が汚れているのは、自分の内なる部分が汚れているということ。



『時間とお金にゆとりが生まれる 貯まる片づけ』（著：西崎彩智／プレジデント社）

私がよく言うのが、「ものの扱いは、自分に対する扱いと同じ」ということです。つまりものを大事にできる人は、自分を大事にできる人。そう考えると、内なる場所である寝室を丁寧に扱える人は、本当の自分を丁寧に扱える人なわけです。

自分のことを丁寧に扱う人は、健康の要である睡眠も大事にします。メジャーリーガーの大谷翔平選手も睡眠を大切にしていることは有名ですが、睡眠の質は、仕事のパフォーマンスにも大きく影響します。倉庫のようにグチャグチャな寝室で寝ていれば、当然ながら睡眠の質はダウン。仕事のパフォーマンスも落ちて、収入も下がっていく……。

倉庫化した寝室のある家にお金が貯まらないのには、こういう理由があるのです。

お金の貯まらない寝室にあるもの

受講生さんたちに「よく眠れる部屋ってどんな部屋？」と聞くと、口をそろえるのが「ホテルみたいな部屋」。確かにものが少なくスッキリとしていて清潔なホテルは、ぐっすり眠れる人が多いでしょう。つまり、寝室をホテルの部屋のように整えれば、睡眠の質が上がり、仕事のパフォーマンスもアップし、自然とお金が貯まる家へと近づいていく、というわけです。

倉庫化した寝室をホテル化するためには、何から始めたらいいのでしょうか？ 次の３つのステップがあります。

ステップ1 不要品を処分する

ホテルの部屋には、とにかくものがありません。それに対して、倉庫化している寝室はものであふれています。まず、ベッド付近にある役目が終わったもの（ゴミ）や壊れたものを一つひとつ見直し、不要なものは処分しましょう。ベッド下から段ボールや紙袋を取り出して、それらも要・不要で分けます。

また、寝室に当たり前にある「布団」も整理しましょう。よくあるのが、来客用の布団が何組もあるケース。昔の家はどこも来客が多く、来客用の布団が用意されていました。しかし、今は来客もそれほど多くないのではないでしょうか。

子どもが独立するなど家族構成が変わったのに、布団はそのままということもありがち。でも布団は、一人につき夏用、冬用の２セットあれば十分。来客時はレンタル布団を利用すれば、来客用の布団を処分しても問題ありません。布団を処分すると、収納スペースがかなり空きますよ。

ちなみに、お金の貯まらない家の寝室には、布団のシーツや枕カバーなどの「洗い替え用」も、やたらとあります。もちろん、小さい子どもがいる家は、子どもが吐いたり、漏らしたりと、突発的なことが起こって洗い替えが必要になりますが、大人だけの生活であれば、緊急事態が起こってシーツを替えないといけない、なんてことはそうないですよね。

シーツを替えたいときは、その日に使ったものを朝洗って干しておけば、たいてい夜には乾きます。天気が悪いときは乾燥機を使えばいいですし、乾燥機がなければ、近くのコインランドリーで乾燥だけすればいいでしょう。

実際、私も洗い替え用の寝具は持っていません。持っているシーツや枕カバーは、使っている１枚だけ。それで困ったことはありません。洗い替え用をなくすだけでも、その分お金が貯まるのではないでしょうか。

ステップ2、ステップ3

ステップ2 残したものを収納する

必要と判断して残したものは、寝室の押し入れやクローゼットなどの収納スペースにしまいましょう。使わない羽毛布団はケースに入れると、立てたり重ねたりできて便利です。

また、ベッド下に収納するなら、湿気の入らないプラスチックケースを活用しましょう。段ボールや紙袋など“紙”は湿気を吸うので、カビのもと。ほこりも溜まりやすいので、絶対にＮＧです。

ステップ3 カーテンを整える

お金の貯まらない寝室は、カーテンの丈が短すぎたり、長すぎたり、サイズが合っていないことがよくあります。そして、そうしたカーテンは、たいてい日中も閉めっぱなし。「部屋が汚いから開けたくない」「ものがあるので開閉しにくい」といったことが理由です。

朝起きたら、まずはカーテンを開けて、自分も朝日を浴びて、寝室の空気を入れ換えることから始めましょう。カーテンの丈が合っていないなら、合うものに取り替えましょう。さらに、遮光カーテンにすれば外からの光が入らず、睡眠の質が高まります。

一日が変わるたった２つの習慣

朝起きたら、カーテンを開けることのほかに、ぜひ身につけてほしい習慣があります。それは「ベッドメイキング」です。

朝、ベッドメイクしておけば、疲れて帰ってきても、そのまま寝られて楽。一方、帰ってベッドがグチャグチャだと、疲れがとれるどころかイライラも相俟って、疲れが倍増してしまいます。

ベッドメイクは、わずかな時間でできます。朝起きたら、まず掛け布団をバサッとめくって、湿気を逃がしましょう。朝食をとったり、メイクをしたりして、いよいよ出かけるというときに掛け布団を元に戻したら、ベッドカバーをかけて、きれいに整えます。

床に布団を敷いて寝ている人は、布団をたたみ、押し入れにしまいましょう。敷きっぱなしにはしないこと。

今は成人している私の息子が小学生の頃、グチャグチャな布団のまま家を出たことがあります。「帰ってきて布団がグチャグチャだと疲れるし、やる気もなくなる。だから必ずベッドメイクしなさい」と、ふだんから口うるさく言っていたので、私はマンションの下まで追いかけました。そして息子を連れ戻し、ベッドメイクをさせたんですね。

息子は遅刻ギリギリになってしまい、泣きながら学校に行きましたが、それ以来、５分早く起きて、ベッドメイクをしてから家を出るようになりました。大人になった今も習慣になっているようです。

ベッドメイクは、心の安定につながるだけでなく、朝起きたときの切り替えにもなります。ベッドをいったんきれいに整えると、いわゆる二度寝をしにくくなるんですね。ベッドの上でダラダラ過ごすこともなくなるでしょう。

もう一つ、習慣として気をつけたいのが、パジャマや羽織りものなど、脱いだものの扱い。寝室にカゴを用意して、そこに入れておく人もいますし、私が子どもの頃は洗面所に置くのがルールでした。

これは人それぞれ、実行しやすいやり方でＯＫなのですが、いずれも散らかさないように「一時置き場」をつくることが大事です。

寝室を見て問う「自分を大事にできているか」

実際に、「寝室を片づけたら、お金が貯まるようになった」と話す方は何人もいます。ある方は、シングルマザーで、小学生のお子さんと二人暮らしでした。セミダブルベッドで一緒に寝ていたけれど、子どもの成長で、ベッドがきつくなってきた。お子さんに蹴られて夜中に目が覚めることも……。

そこで、自分用に寝室をつくり、寝る場所をきれいに整えたところ、仕事に対するやる気が湧くようになったそうです。一日のモチベーションが違う、とおっしゃっていました。

仕事から帰ってきて、今までは潜り込むように布団に入っていたのが「今は寝室でアロマを焚いたり、枕元に間接照明を置いたりして、そういう“ゆとり”のある生活を送れる自分になれたのがうれしいです」と話してくれました。

すでにお伝えした通り、寝室というのは、誰にも見られないからこそ、自分に対する扱いが出る場所です。

だからこそ、そこでは毎日、頑張っている自分をいたわってほしい。自分がいちばん癒やされて、翌朝元気に目覚められるような寝室をつくってほしいですね。そうすることで、お金も貯まるようになっていくでしょう。



（写真：『時間とお金にゆとりが生まれる 貯まる片づけ』より）

※本稿は、『時間とお金にゆとりが生まれる 貯まる片づけ』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。