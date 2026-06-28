「おなじ人間なのか…」ラウール、23歳誕生日前日のモデルショットに「横顔美しすぎる」「麗しい」の声
Snow Manのラウールさんは6月26日、自身のInstagramを更新。23歳の誕生日前日にモデルショットを投稿しました。
【写真】ラウール、23歳誕生日前日のモデルショット
この投稿にコメントでは「えぇ横顔美しすぎるでしょ」「美しすぎて綺麗すぎて倒れそうです」「儚い表情がステキー」「美しい…」「横顔ずっと見てられる」「おなじ人間なのか…」「妖精かと思ったらラウールだった」「麗しい」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】ラウール、23歳誕生日前日のモデルショット
「妖精かと思ったらラウールだった」27日に23歳の誕生日を迎えたラウールさん。金髪ヘアで白いシャツを羽織り、長い脚が際立つ黒いパンツ姿や美しい横顔を披露しています。
この投稿にコメントでは「えぇ横顔美しすぎるでしょ」「美しすぎて綺麗すぎて倒れそうです」「儚い表情がステキー」「美しい…」「横顔ずっと見てられる」「おなじ人間なのか…」「妖精かと思ったらラウールだった」「麗しい」と称賛の声が多数寄せられています。
初のソロ写真集発売を発表！27日の誕生日当日の投稿で、1年後の2027年6月27日に自身初のソロ写真集『RAUL 1st PHOTOBOOK "SWAN"』の発売を発表したラウールさん。1年前という“早すぎる”発表には理由があるとし、すでに1年半前からプロジェクトが進行していること、「写真集にしては壮大すぎるプロジェクト」になっていることなどを明かし、紙媒体での写真集となることを報告してファンからは歓喜の声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)