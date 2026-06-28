台湾メディアの民視運動網は27日、「サッカー韓国代表を率いるホン・ミョンボ監督が『国民の敵』に？」とする記事を掲載した。

記事によると、韓国代表がワールドカップ（W杯）北中米大会の1次リーグで1勝2敗と国民の期待を大きく裏切る中、韓国国内ではホン監督の推定年俸が216万ユーロ（約3億9744万円）と、すでに1次リーグ突破を決めている日本代表の森保一監督と比べて2倍以上も高額であることに批判の声が上がっている。

世界のスポーツ界の給与を分析するサラリー・リークスが公開した出場48チームの監督の推定年俸ランキングによると、森保監督の推定年俸は48人中29位の86万5000ユーロ（約1億5916万円）。それに対し、ホン監督の推定年俸は216万ユーロで全体の16位。

記事によると、韓国が1次リーグ第3節で南アフリカに0-1で敗れた後、韓国国内ではその敗因について、ホン監督の戦術のなさを指摘する声が相次いだ。あるコンビニエンスストアが店頭に「ホン・ミョンボは出入り禁止」と張り紙をしたこともSNS上で話題となった。（翻訳・編集/柳川）